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ЦБ ужесточил лимиты по потребкредитам

ЦБ ужесточил лимиты по потребкредитам - 24.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ ужесточил лимиты по потребкредитам

ЦБ РФ ужесточил количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов закредитованным россиянам на третий квартал, сообщает регулятор. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:38+0300

2024-05-24T13:38+0300

2024-05-24T13:42+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ ужесточил количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов закредитованным россиянам на третий квартал, сообщает регулятор."Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2024 года. МПЛ направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов). Меры позволят ограничить закредитованность граждан", - говорится в сообщении.

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