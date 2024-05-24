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Суд взыскал убытки с английского Citibank и Ситибанка в пользу Альфа-банка

Суд взыскал убытки с английского Citibank и Ситибанка в пользу Альфа-банка - 24.05.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал убытки с английского Citibank и Ситибанка в пользу Альфа-банка

Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка взыскал более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (более 1,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков солидарно с... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:15+0300

2024-05-24T15:15+0300

2024-05-24T15:15+0300

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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка взыскал более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (более 1,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков солидарно с лондонского Citibank и российского Ситибанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме. Изначально в этом иске, поданном в феврале, солидарным ответчиком был указан также британский Barclays Bank, но впоследствии от требований к нему истец отказался.

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россия, новости, альфа-банк