https://1prime.ru/20240524/bank-rossii-848484580.html

В ЦБ рассказали о росте криптовалютных сделок в России

В ЦБ рассказали о росте криптовалютных сделок в России - 24.05.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о росте криптовалютных сделок в России

Россияне в четвертом квартале 2023 года – первом квартале 2024 года нарастили криптовалютные сделки на 15,6% относительно показателя двух предыдущих кварталов,... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:45+0300

2024-05-24T14:45+0300

2024-05-24T15:10+0300

банк россии

россия

банк россии

операции с криптовалютой

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/96/840789693_0:126:2421:1487_1920x0_80_0_0_2d268e38af23ca1dfa4215e351ae9ef0.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россияне в четвертом квартале 2023 года – первом квартале 2024 года нарастили криптовалютные сделки на 15,6% относительно показателя двух предыдущих кварталов, до 4,5 миллиарда рублей, что может быть связано с ростом котировок криптовалют, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за указанный период. "В отчетный период объем притоков и оттоков криптоактивов (BTC, ETH, USDT и USDC), потенциально приходящийся на россиян, увеличился до 4,5 триллиона рублей, показав рост на 15,6% по сравнению с вторым-третьим кварталами 2023 года", - указывается в обзоре. "Наблюдается рост активности россиян на рынке криптовалют в четвертом квартале 2023 – первом квартале 2024 годов, что может быть обусловлено ростом их котировок. В отчетный период совокупный веб-трафик российских пользователей на сайтах крупнейших криптовалютных площадок (криптобирж, P2P-площадок, криптообменников) увеличился на 16,4% по сравнению со вторым-третьим кварталами 2023 года и составил 104,6 миллиона посещений", - отмечает ЦБ. Одновременно выросло среднемесячное число уникальных пользователей (IP-адресов) крупнейших криптобирж на 15,1%. Доля россиян в общем количестве посещений также увеличилась - до 7% в первом квартале текущего года, однако это меньше пикового значения первого квартала 2023 года (9%), говорится в обзоре. Также ЦБ РФ замечает, что на фоне ухода Binance из России наблюдается перераспределение веб-трафика россиян. Если в третьем квартале 2023 года на Binance приходилось 47% в общем веб-трафике российских граждан, то в первом квартале 2024 года эта доля составила 16%. При этом доля пяти популярных криптобирж, ориентированных на развивающиеся рынки, выросла до 64% в первом квартале текущего года с 39% в третьем квартале 2023 года. ЦБ предупреждает, что риски криптовалют для российских граждан сохраняются. "Во-первых, вместе с ростом цены биткоина увеличивался и уровень ее волатильности – с 23,4% в конце третьего квартала 2023 года до 80% в конце первого квартала 2024 года. Во-вторых, нужно учитывать риски, связанные с возможными санкциями со стороны недружественных стран", - говорят эксперты регулятора. "Нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов стейблкоинов. В США и Великобритании проводятся проверки операций со стейблкоинами USDT и ужесточается контроль за криптобиржами. Помимо Binance, минюстом США также было выдвинуто обвинение против криптобиржи Kucoin. Другие криптобиржи могут усилить контроль за операциями пользователей, в том числе в рамках санкционных ограничений", - обращают внимание они.

https://1prime.ru/20240524/kriptovalyuta-848478274.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, операции с криптовалютой