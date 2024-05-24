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В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах
В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах - 24.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах
Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7%, в "токсичных" снизили до 10%, говорится обзоре финансовой стабильности... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:33+0300
2024-05-24T14:35+0300
россия
банк россии
дружественные валюты
банк россии
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7%, в "токсичных" снизили до 10%, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "До ноября 2023 года доля валютных кредитов в портфеле корпоративных кредитов снижалась, но с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года она выросла на 0,5 процентного пункта, до 17,3%. Кредиты в "токсичных" валютах практически не предоставляются... По состоянию на 1 апреля 2024 года доля валют дружественных стран в кредитном портфеле составляет около 7%, тогда как доля "токсичных" валют – около 10% (рост на 4 процентных пункта и снижение на 6,5 процентного пункта за год соответственно с исключением переоценки на 1 апреля 2024 года)", - сказано в материалах. Примерно 38% валютных кредитов предоставлено нерезидентам, при этом кредиты в валютах дружественных стран преимущественно брали российские экспортеры, указал регулятор. По данным ЦБ, существенные привлечения кредитов в валютах дружественных стран в основном приходились на нефтегазовые, горнодобывающие и химические компании. В гораздо меньших объемах организации финансировали деятельность за счет выпусков облигаций в валютах дружественных стран. "В настоящий момент введение макропруденциальных надбавок по валютным обязательствам юридических лиц нецелесообразно, так как процесс девалютизации в целом продолжается", - указывается также в обзоре.
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россия, банк россии, дружественные валюты
РОССИЯ, Банк России, дружественные валюты, Банк России
14:33 24.05.2024 (обновлено: 14:35 24.05.2024)
 
В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах

ЦБ: банки РФ нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7%, в "токсичных" снизили до 10%, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года.
"До ноября 2023 года доля валютных кредитов в портфеле корпоративных кредитов снижалась, но с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года она выросла на 0,5 процентного пункта, до 17,3%. Кредиты в "токсичных" валютах практически не предоставляются... По состоянию на 1 апреля 2024 года доля валют дружественных стран в кредитном портфеле составляет около 7%, тогда как доля "токсичных" валют – около 10% (рост на 4 процентных пункта и снижение на 6,5 процентного пункта за год соответственно с исключением переоценки на 1 апреля 2024 года)", - сказано в материалах.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
ЦБ ужесточил лимиты по потребкредитам
13:38
Примерно 38% валютных кредитов предоставлено нерезидентам, при этом кредиты в валютах дружественных стран преимущественно брали российские экспортеры, указал регулятор.
По данным ЦБ, существенные привлечения кредитов в валютах дружественных стран в основном приходились на нефтегазовые, горнодобывающие и химические компании. В гораздо меньших объемах организации финансировали деятельность за счет выпусков облигаций в валютах дружественных стран.
"В настоящий момент введение макропруденциальных надбавок по валютным обязательствам юридических лиц нецелесообразно, так как процесс девалютизации в целом продолжается", - указывается также в обзоре.
 
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