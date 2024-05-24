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В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах

В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах - 24.05.2024, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах

Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7%, в "токсичных" снизили до 10%, говорится обзоре финансовой стабильности... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:33+0300

2024-05-24T14:33+0300

2024-05-24T14:35+0300

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банк россии

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7%, в "токсичных" снизили до 10%, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "До ноября 2023 года доля валютных кредитов в портфеле корпоративных кредитов снижалась, но с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года она выросла на 0,5 процентного пункта, до 17,3%. Кредиты в "токсичных" валютах практически не предоставляются... По состоянию на 1 апреля 2024 года доля валют дружественных стран в кредитном портфеле составляет около 7%, тогда как доля "токсичных" валют – около 10% (рост на 4 процентных пункта и снижение на 6,5 процентного пункта за год соответственно с исключением переоценки на 1 апреля 2024 года)", - сказано в материалах. Примерно 38% валютных кредитов предоставлено нерезидентам, при этом кредиты в валютах дружественных стран преимущественно брали российские экспортеры, указал регулятор. По данным ЦБ, существенные привлечения кредитов в валютах дружественных стран в основном приходились на нефтегазовые, горнодобывающие и химические компании. В гораздо меньших объемах организации финансировали деятельность за счет выпусков облигаций в валютах дружественных стран. "В настоящий момент введение макропруденциальных надбавок по валютным обязательствам юридических лиц нецелесообразно, так как процесс девалютизации в целом продолжается", - указывается также в обзоре.

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