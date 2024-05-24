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Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС
Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС - 24.05.2024, ПРАЙМ
Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС
Литва имеет богатый опыт закрытия атомных энергоблоков, которое навредило экономике страны, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:23+0300
2024-05-24T14:23+0300
энергетика
алексей лихачев
белаэс
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МИНСК, 214 мая - ПРАЙМ. Литва имеет богатый опыт закрытия атомных энергоблоков, которое навредило экономике страны, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее Вильнюс призвали закрыть Белорусскую АЭС, отметив, что станция якобы не безопасна."У Литвы богатый опыт закрытия станций. Какой вред это нанесло экономике не только Литвы, но и всего региона, хорошо известно", - прокомментировал Лихачев это заявление.Он добавил, что оба блока АЭС работают на полную мощность.
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алексей лихачев, белаэс, литва
Энергетика, Алексей Лихачев, БелАЭС, ЛИТВА
14:23 24.05.2024
 
Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС

Лихачев о призывах Вильнюса закрыть БелАЭС: у Литвы свой богатый опыт, который нанес вред

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III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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МИНСК, 214 мая - ПРАЙМ. Литва имеет богатый опыт закрытия атомных энергоблоков, которое навредило экономике страны, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее Вильнюс призвали закрыть Белорусскую АЭС, отметив, что станция якобы не безопасна.
"У Литвы богатый опыт закрытия станций. Какой вред это нанесло экономике не только Литвы, но и всего региона, хорошо известно", - прокомментировал Лихачев это заявление.
Он добавил, что оба блока АЭС работают на полную мощность.
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ЭнергетикаАлексей ЛихачевБелАЭСЛИТВА
 
 
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