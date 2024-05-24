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Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС

Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС - 24.05.2024, ПРАЙМ

Лихачев вспомнил богатый опыт Литвы после призывов закрыть БелАЭС

Литва имеет богатый опыт закрытия атомных энергоблоков, которое навредило экономике страны, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:23+0300

2024-05-24T14:23+0300

2024-05-24T14:23+0300

энергетика

алексей лихачев

белаэс

литва

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МИНСК, 214 мая - ПРАЙМ. Литва имеет богатый опыт закрытия атомных энергоблоков, которое навредило экономике страны, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее Вильнюс призвали закрыть Белорусскую АЭС, отметив, что станция якобы не безопасна."У Литвы богатый опыт закрытия станций. Какой вред это нанесло экономике не только Литвы, но и всего региона, хорошо известно", - прокомментировал Лихачев это заявление.Он добавил, что оба блока АЭС работают на полную мощность.

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алексей лихачев, белаэс, литва