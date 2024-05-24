Рынок осознал казус с "Газпромом" - 24.05.2024, ПРАЙМ
Рынок осознал казус с "Газпромом"
По итогам торговой недели индекс МосБиржи скорректировался на 3,2%, а валютный индекс РТС снизился на 1,6%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,5%... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:43+0300
2024-05-24T18:43+0300
2024-05-24T18:43+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
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По итогам торговой недели индекс МосБиржи скорректировался на 3,2%, а валютный индекс РТС снизился на 1,6%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,5%. Котировки рубль/доллар опускались до уровня 89,5.Инвесторы в течение недели фиксировали Газпром, сначала после информации о подготовке правительством директивы, предполагающей невыплату дивидендов Газпрома за 2023 год, а потом и после публикации решения совета директоров компании после закрытия основных торгов на Мосбирже в четверг. Отметим, что бумаги Газпрома влияют на индекс из-за веса, более 11%. Добавили волнения участникам рынка и цены на нефть, устремившись к уровню $81, на фоне укрепления доллара к основным мировым валютам.Следующая неделя будет насыщена корпоративными событиями, будут опубликованы отчетные данные за I квартал следующих компаний: МТС-Банка, Русгидро, Аэрофлот.а 30 мая у Алросы будет последний день с дивидендами за 2-е полугодие, а компания Селигдар проведет "день инвестора". Мы считаем, что после распродаж на прошлой неделе рынок постепенно уменьшит волатильность и перейдет к консолидации.
По итогам торговой недели индекс МосБиржи скорректировался на 3,2%, а валютный индекс РТС снизился на 1,6%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,5%. Котировки рубль/доллар опускались до уровня 89,5.
Инвесторы в течение недели фиксировали Газпром, сначала после информации о подготовке правительством директивы, предполагающей невыплату дивидендов Газпрома за 2023 год, а потом и после публикации решения совета директоров компании после закрытия основных торгов на Мосбирже в четверг. Отметим, что бумаги Газпрома влияют на индекс из-за веса, более 11%. Добавили волнения участникам рынка и цены на нефть, устремившись к уровню $81, на фоне укрепления доллара к основным мировым валютам.
Следующая неделя будет насыщена корпоративными событиями, будут опубликованы отчетные данные за I квартал следующих компаний: МТС-Банка, Русгидро, Аэрофлот.а 30 мая у Алросы будет последний день с дивидендами за 2-е полугодие, а компания Селигдар проведет "день инвестора". Мы считаем, что после распродаж на прошлой неделе рынок постепенно уменьшит волатильность и перейдет к консолидации.
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