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Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, заявили в экспертном совете
Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, заявили в экспертном совете - 24.05.2024, ПРАЙМ
Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, заявили в экспертном совете
Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, скорее возможна работа над системой торговли национальными валютами, заявила руководитель экспертного совета БРИКС... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:19+0300
2024-05-24T13:19+0300
2024-05-24T13:19+0300
брикс
единая валюта брикс
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, скорее возможна работа над системой торговли национальными валютами, заявила руководитель экспертного совета БРИКС - Россия, проректор НИУ ВШЭ, шерпа России в "Женской двадцатке" Виктория Панова."Речи о создании единой валюты БРИКС не идет. Это, скорее, возможность создания, может быть, некоего механизма, неких предпосылок для системы торговли национальными валютами, которая позволит проводить безбарьерную торговлю", - сказала Панова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на круглом столе об Академическом форуме БРИКС.Она объяснила, что это помогло бы избежать внешнего наблюдения за торговыми и денежными операциями между членами БРИКС, а также защититься от нелегитимных односторонних санкций.
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брикс, единая валюта брикс
БРИКС, единая валюта БРИКС
Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, заявили в экспертном совете
Глава экспертного совета БРИКС-РФ Панова: создание единой валюты БРИКС не обсуждается
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, скорее возможна работа над системой торговли национальными валютами, заявила руководитель экспертного совета БРИКС - Россия, проректор НИУ ВШЭ, шерпа России в "Женской двадцатке" Виктория Панова.
"Речи о создании единой валюты БРИКС не идет. Это, скорее, возможность создания, может быть, некоего механизма, неких предпосылок для системы торговли национальными валютами, которая позволит проводить безбарьерную торговлю", - сказала Панова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на круглом столе об Академическом форуме БРИКС.
Она объяснила, что это помогло бы избежать внешнего наблюдения за торговыми и денежными операциями между членами БРИКС, а также защититься от нелегитимных односторонних санкций.
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