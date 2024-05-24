https://1prime.ru/20240524/briks-848486139.html

Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС

Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС - 24.05.2024, ПРАЙМ

Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС

Запорожская область имеет перспективы сотрудничества в рамках БРИКС с Бразилией, ЮАР, Китаем и Индией, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в ходе... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:05+0300

2024-05-24T15:05+0300

2024-05-24T15:05+0300

россия

брикс

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/35/842323528_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_daf963a577811a47466799bef096751e.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – ПРАЙМ. Запорожская область имеет перспективы сотрудничества в рамках БРИКС с Бразилией, ЮАР, Китаем и Индией, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в ходе общения с журналистами. "Для Запорожской области сегодня есть очень большие перспективы выходов и на ресурсные рынки… Для Запорожской области в первую очередь огромные перспективы в виде взаимоотношений с Бразилией, у нас есть возможности торговли в первую очередь зерном. Бразилия — один из крупных поставщиков говядины и нам это очень интересно с точки зрения продовольственной безопасности", — сказал Балицкий, отвечая на вопрос журналиста о перспективах региона в рамках БРИКС. По его словам, контакты с Южноафриканской республикой тоже могут дать региону серьезный толчок в плане выхода на африканские рынки. Также он отметил, что большие перспективы связаны с сотрудничеством с Китаем и Индией. "И, конечно же, Китай и Индия — это огромные рынки для поставок и импорта в том числе и нашей продукции, по экспорту нашей продукции. Мы связываем очень большие перспективы по работе нашего региона не только с союзными государствами, но также с выходом на внешний рынок и, в первую очередь, — это страны БРИКС", — добавил Балицкий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс, новости