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Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС
Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС - 24.05.2024, ПРАЙМ
Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС
Запорожская область имеет перспективы сотрудничества в рамках БРИКС с Бразилией, ЮАР, Китаем и Индией, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в ходе... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:05+0300
2024-05-24T15:05+0300
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – ПРАЙМ. Запорожская область имеет перспективы сотрудничества в рамках БРИКС с Бразилией, ЮАР, Китаем и Индией, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в ходе общения с журналистами. "Для Запорожской области сегодня есть очень большие перспективы выходов и на ресурсные рынки… Для Запорожской области в первую очередь огромные перспективы в виде взаимоотношений с Бразилией, у нас есть возможности торговли в первую очередь зерном. Бразилия — один из крупных поставщиков говядины и нам это очень интересно с точки зрения продовольственной безопасности", — сказал Балицкий, отвечая на вопрос журналиста о перспективах региона в рамках БРИКС. По его словам, контакты с Южноафриканской республикой тоже могут дать региону серьезный толчок в плане выхода на африканские рынки. Также он отметил, что большие перспективы связаны с сотрудничеством с Китаем и Индией. "И, конечно же, Китай и Индия — это огромные рынки для поставок и импорта в том числе и нашей продукции, по экспорту нашей продукции. Мы связываем очень большие перспективы по работе нашего региона не только с союзными государствами, но также с выходом на внешний рынок и, в первую очередь, — это страны БРИКС", — добавил Балицкий.
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россия, брикс, новости
РОССИЯ, БРИКС, Новости
15:05 24.05.2024
 
Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС

Балицкий видит перспективы сотрудничества в рамках БРИКС с Бразилией, ЮАР, Китаем и Индией

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – ПРАЙМ. Запорожская область имеет перспективы сотрудничества в рамках БРИКС с Бразилией, ЮАР, Китаем и Индией, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в ходе общения с журналистами.
"Для Запорожской области сегодня есть очень большие перспективы выходов и на ресурсные рынки… Для Запорожской области в первую очередь огромные перспективы в виде взаимоотношений с Бразилией, у нас есть возможности торговли в первую очередь зерном. Бразилия — один из крупных поставщиков говядины и нам это очень интересно с точки зрения продовольственной безопасности", — сказал Балицкий, отвечая на вопрос журналиста о перспективах региона в рамках БРИКС.
По его словам, контакты с Южноафриканской республикой тоже могут дать региону серьезный толчок в плане выхода на африканские рынки.
Также он отметил, что большие перспективы связаны с сотрудничеством с Китаем и Индией.
"И, конечно же, Китай и Индия — это огромные рынки для поставок и импорта в том числе и нашей продукции, по экспорту нашей продукции. Мы связываем очень большие перспективы по работе нашего региона не только с союзными государствами, но также с выходом на внешний рынок и, в первую очередь, — это страны БРИКС", — добавил Балицкий.
 
РОССИЯБРИКСНовости
 
 
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