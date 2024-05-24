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Последние выборы перед мировой войной. Британию готовят биться с Россией

Последние выборы перед мировой войной. Британию готовят биться с Россией - 24.05.2024, ПРАЙМ

Последние выборы перед мировой войной. Британию готовят биться с Россией

Великобритания должна суметь противостоять России, поэтому основной повесткой предстоящих выборов станет вопрос обороны, пишет издание The Telegraph. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:35+0300

2024-05-24T09:35+0300

2024-05-24T09:35+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Великобритания должна суметь противостоять России, поэтому основной повесткой предстоящих выборов станет вопрос обороны, пишет издание The Telegraph."Формирующийся альянс России с другими авторитарными режимами, такими как Китай, Иран и Северная Корея, означает, что давнее превосходство Запада в мировых делах сталкивается с величайшей угрозой со времен холодной войны", — сказано в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКитай, стремящийся составить конкуренцию США, Иран, намеренный увеличить свою сферу влияния, а также накал территориальных споров в Тихом океане являются прямыми вызовами для Великобритании, отмечается в статье.Британская армия уже участвует в операциях на Ближнем Востоке и может поддержать США в ответе на возможное вторжение Китая на Тайвань. Кроме того, правительство Соединенного Королевства обещает увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, что дает консерваторам преимущество перед лейбористами в национальной безопасности, заметил автор публикации.В издании заключили, что в этом году избирателям придется серьезно отнестись к вопросам обороны и военной политики, что является приоритетной задачей любого правительства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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