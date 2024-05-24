Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240524/dividendy-848472869.html
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года - 24.05.2024, ПРАЙМ
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 1,02 доллара на привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:38+0300
2024-05-24T11:54+0300
русснефть
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cc3eda786f0c547a33e5ff8b2cbec66.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 1,02 доллара на привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в заочной форме, следует из материалов компании."Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать... Выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК "Русснефть" по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 доллара США на одну привилегированную акцию ПАО НК "Русснефть", - говорится в материалах."Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года... повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:.. о распределении прибыли по итогам 2023 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК "Русснефть", - говорится в сообщении.Реестр акционеров для участия в собрании закроется 1 июня.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_501cd3b064892b45ca5ad3a3cb3222f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русснефть, дивиденды
Русснефть, дивиденды
11:38 24.05.2024 (обновлено: 11:54 24.05.2024)
 
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года

Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды-2023 только на префы - по $1,02 на акцию

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОАО "РУССНЕФТЬ"
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 1,02 доллара на привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в заочной форме, следует из материалов компании.
"Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать... Выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК "Русснефть" по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 доллара США на одну привилегированную акцию ПАО НК "Русснефть", - говорится в материалах.
"Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года... повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:.. о распределении прибыли по итогам 2023 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК "Русснефть", - говорится в сообщении.
Реестр акционеров для участия в собрании закроется 1 июня.
 
Русснефтьдивиденды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала