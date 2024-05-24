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Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года - 24.05.2024, ПРАЙМ
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 1,02 доллара на привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:38+0300
2024-05-24T11:38+0300
2024-05-24T11:54+0300
русснефть
дивиденды
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 1,02 доллара на привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в заочной форме, следует из материалов компании."Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать... Выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК "Русснефть" по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 доллара США на одну привилегированную акцию ПАО НК "Русснефть", - говорится в материалах."Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года... повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:.. о распределении прибыли по итогам 2023 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК "Русснефть", - говорится в сообщении.Реестр акционеров для участия в собрании закроется 1 июня.
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русснефть, дивиденды
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года
Совдир "Русснефти" рекомендовал дивиденды-2023 только на префы - по $1,02 на акцию
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 1,02 доллара на привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в заочной форме, следует из материалов компании.
"Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать... Выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК "Русснефть" по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 доллара США на одну привилегированную акцию ПАО НК "Русснефть", - говорится в материалах.
"Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года... повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:.. о распределении прибыли по итогам 2023 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК "Русснефть", - говорится в сообщении.
Реестр акционеров для участия в собрании закроется 1 июня.