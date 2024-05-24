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Запад обсуждает создание финансовой организации для помощи Киеву, пишут СМИ

Запад обсуждает создание финансовой организации для помощи Киеву, пишут СМИ - 24.05.2024, ПРАЙМ

Запад обсуждает создание финансовой организации для помощи Киеву, пишут СМИ

Западные страны планируют создать финансовую организацию для помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов, передает The Wall Street Journal | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:32+0300

2024-05-24T16:32+0300

2024-05-24T16:42+0300

экономика

украина

запад

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замороженные российские активы

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Западные страны планируют создать финансовую организацию для помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Администрация (президента США Джо) Байдена предложила создать новый финансовый инструмент, который в краткосрочной перспективе предоставит Киеву ожидаемую многолетнюю прибыль от российских активов и не затронет... российские активы", — сказано в материалах.Планируется, что финансовая организация будет выдавать кредиты Украине в качестве грантов, а средства от российских активов будут использоваться для возврата кредитов западным странам.Тем не менее, для реализации этого плана ЕС должен внести изменения в свой проект о передаче доходов от активов напрямую Киеву. Западные страны заморозили почти половину российских валютных резервов, что составляет около 300 миллиардов евро, и планируют использовать эти средства для поддержки Украины и финансирования восстановления ее инфраструктуры.

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украина, запад, новости, замороженные российские активы