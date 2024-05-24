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Российскому бизнесу предложили новые рынки сбыта несырьевых товаров - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Российскому бизнесу предложили новые рынки сбыта несырьевых товаров
Российскому бизнесу предложили новые рынки сбыта несырьевых товаров - 24.05.2024, ПРАЙМ
Российскому бизнесу предложили новые рынки сбыта несырьевых товаров
Правительство предложило экспортерам несырьевых товаров направить их в Африку, Азию и Южную Америку, передает газета "Известия" со ссылкой на на пресс-службу... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:58+0300
2024-05-24T09:58+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство предложило экспортерам несырьевых товаров направить их в Африку, Азию и Южную Америку, передает газета "Известия" со ссылкой на на пресс-службу правительства России.Согласно данным кабмина, предлагается продлить национальный проект "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года с целью стимулирования экспорта несырьевых товаров. В рамках этого проекта, кабинет министров предлагает создать транспортно-логистические центры и другую инфраструктуру в Африке, Азии и Южной Америке.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Создав такие центры, мы получим добавленную стоимость для наших товаров", — заявил председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев.Он также отметил, что это не только позволит увеличить добавленную стоимость российских товаров и снизить затраты на доставку.Эксперты в свою очередь отмечают, что Россия уже традиционно экспортирует в эти регионы товары машиностроения, оборудование, удобрения, пшеницу и продукцию химической промышленности.
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россия, африка, экспорт, новости
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, экспорт, Новости
09:58 24.05.2024
 
Российскому бизнесу предложили новые рынки сбыта несырьевых товаров

"Известия": экспортерам несырьевых товаров предложили направить их в Африку

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота грузового порта Новороссийска
Работа грузового порта Новороссийска - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство предложило экспортерам несырьевых товаров направить их в Африку, Азию и Южную Америку, передает газета "Известия" со ссылкой на на пресс-службу правительства России.
Согласно данным кабмина, предлагается продлить национальный проект "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года с целью стимулирования экспорта несырьевых товаров. В рамках этого проекта, кабинет министров предлагает создать транспортно-логистические центры и другую инфраструктуру в Африке, Азии и Южной Америке.
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"Создав такие центры, мы получим добавленную стоимость для наших товаров", — заявил председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев.
Он также отметил, что это не только позволит увеличить добавленную стоимость российских товаров и снизить затраты на доставку.
Эксперты в свою очередь отмечают, что Россия уже традиционно экспортирует в эти регионы товары машиностроения, оборудование, удобрения, пшеницу и продукцию химической промышленности.
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