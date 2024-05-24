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Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики

Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики - 24.05.2024, ПРАЙМ

Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики

Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:49+0300

2024-05-24T15:49+0300

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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее решение было принято на заседании глав правительств государств-членов СНГ, о нем объявил глава российского кабмина. "Документы подготовлены Московским энергетическим институтом, направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами", - отметил Мишустин. Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к "уменьшению негативного влияния на окружающую среду", а ряд решений "касается химической промышленности". "Мы (страны СНГ - ред.) сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств", - подчеркнул Мишустин.

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михаил мишустин, снг, энергетика рф, новости