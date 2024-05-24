https://1prime.ru/20240524/energetika-848488183.html
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики - 24.05.2024, ПРАЙМ
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики
Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:49+0300
2024-05-24T15:49+0300
2024-05-24T15:50+0300
энергетика
михаил мишустин
снг
энергетика рф
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/21/842092132_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_2812fd9a2004cd218555832dfc28ef3c.jpg
АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее решение было принято на заседании глав правительств государств-членов СНГ, о нем объявил глава российского кабмина. "Документы подготовлены Московским энергетическим институтом, направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами", - отметил Мишустин. Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к "уменьшению негативного влияния на окружающую среду", а ряд решений "касается химической промышленности". "Мы (страны СНГ - ред.) сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств", - подчеркнул Мишустин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/21/842092132_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_ec7d2954544b717661b5a03ac448d049.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, снг, энергетика рф, новости
Энергетика, Михаил Мишустин, СНГ, энергетика РФ, Новости
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики
Мишустин: премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в энергетике до 2035 года
АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Соответствующее решение было принято на заседании глав правительств государств-членов СНГ, о нем объявил глава российского кабмина.
"Документы подготовлены Московским энергетическим институтом, направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами", - отметил Мишустин.
Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к "уменьшению негативного влияния на окружающую среду", а ряд решений "касается химической промышленности".
"Мы (страны СНГ - ред.) сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств", - подчеркнул Мишустин.