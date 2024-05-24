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Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики - 24.05.2024, ПРАЙМ
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики
Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:49+0300
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее решение было принято на заседании глав правительств государств-членов СНГ, о нем объявил глава российского кабмина. "Документы подготовлены Московским энергетическим институтом, направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами", - отметил Мишустин. Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к "уменьшению негативного влияния на окружающую среду", а ряд решений "касается химической промышленности". "Мы (страны СНГ - ред.) сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств", - подчеркнул Мишустин.
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михаил мишустин, снг, энергетика рф, новости
Энергетика, Михаил Мишустин, СНГ, энергетика РФ, Новости
15:49 24.05.2024 (обновлено: 15:50 24.05.2024)
 
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики

Мишустин: премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в энергетике до 2035 года

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Соответствующее решение было принято на заседании глав правительств государств-членов СНГ, о нем объявил глава российского кабмина.
"Документы подготовлены Московским энергетическим институтом, направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами", - отметил Мишустин.
Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к "уменьшению негативного влияния на окружающую среду", а ряд решений "касается химической промышленности".
"Мы (страны СНГ - ред.) сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств", - подчеркнул Мишустин.
 
ЭнергетикаМихаил МишустинСНГэнергетика РФНовости
 
 
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