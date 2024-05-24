Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240524/evro-848468369.html
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля - 24.05.2024, ПРАЙМ
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля
Рубль усиливает рост: евро упал ниже 97 рублей и уже обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:57+0300
2024-05-24T11:10+0300
курсы валют
евро
рубль
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/92/841459265_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_5f61348ae007d4cd0fe7de2f1e3cf11a.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро упал ниже 97 рублей и уже обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.00 мск снижается на 72 копейки, до 96,90 рубля и уже опускался до 96,85 рубля – минимума января.Юань снижается на 6 копеек - до 12,33 рубля, доллар - на 28 копеек, до 89,74 рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/92/841459265_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae2db8c9df54b9fbd616a31da0eaf9d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, евро, рубль, мосбиржа
Курсы валют, евро, рубль, Мосбиржа
10:57 24.05.2024 (обновлено: 11:10 24.05.2024)
 
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро упал ниже 97 рублей и уже обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.00 мск снижается на 72 копейки, до 96,90 рубля и уже опускался до 96,85 рубля – минимума января.
Юань снижается на 6 копеек - до 12,33 рубля, доллар - на 28 копеек, до 89,74 рубля.
 
Курсы валютеврорубльМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала