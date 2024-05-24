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Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля - 24.05.2024, ПРАЙМ

Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Рубль усиливает рост: евро упал ниже 97 рублей и уже обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи. | 24.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро упал ниже 97 рублей и уже обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.00 мск снижается на 72 копейки, до 96,90 рубля и уже опускался до 96,85 рубля – минимума января.Юань снижается на 6 копеек - до 12,33 рубля, доллар - на 28 копеек, до 89,74 рубля.

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курсы валют, евро, рубль, мосбиржа