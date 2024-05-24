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Европа предала США. Только одно может ее вернуть на путь истинный

Европа предала США. Только одно может ее вернуть на путь истинный - 24.05.2024, ПРАЙМ

Европа предала США. Только одно может ее вернуть на путь истинный

Новый президент Соединенных Штатов должен положить конец иждивенчеству Европы в НАТО, пишет автор статьи для издания The American Conservative. | 24.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Новый президент Соединенных Штатов должен положить конец иждивенчеству Европы в НАТО, пишет автор статьи для издания The American Conservative."Европа — это технологически продвинутый, экономически процветающий и социально неоднозначный континент. Ее богатые заокеанские друзья по-прежнему выступают гарантами ее безопасности — невзирая на то, что сама для себя она делает очень мало", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора, Европа рассчитывает на помощь Вашингтона в сфере обороны, что не приносит пользы ни одному из континентов. Кроме того, США не смогут постоянно вливать средства в решение конфликта на Украине, поэтому Вашингтону и европейским союзникам придется искать решение путем переговоров.Сторонники НАТО утверждают, что европейские члены альянса по-прежнему не в состоянии защитить себя. Эксперты полагают, что Европе потребуется как минимму одно десятилетие увеличения расходов, чтобы обеспечить минимальную способность защищать себя без помощи США.Европейские страны используют американцев в своих интересах, и Америка должна переложить некоторую ответственность на Европу. Это должно стать главной задачей будущей администрации, вне зависимости от результатов выборов. Америке нужно сосредоточиться на своих внутренних проблемах и сделать Европу более ответственной за свою оборону, отмечается в публикации.Усилия Европы по укреплению своей обороноспособности все еще недостаточны, и возможность того, что США могут отказаться от своей роли в альянсе, вызывает опасения, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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