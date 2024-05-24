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В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов
В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов - 24.05.2024, ПРАЙМ
В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов
F-16 в США. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель Национальной гвардии. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T06:14+0300
2024-05-24T06:14+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Первые украинские пилоты закончили обучение по управлению самолетами F-16 в США. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель Национальной гвардии."Первый набор украинских учащихся выпустился", - сказал он изданию.Кроме того, он уточнил, что оставшаяся часть летчиков с Украины обучится пилотированию истребителей в августе этого года.США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в Аризоне проходят 12 украинских пилотов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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россия, украина, сша, f-16
РОССИЯ, УКРАИНА, США, F-16
В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов
Пентагон: первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Первые украинские пилоты закончили обучение по управлению самолетами F-16 в США. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель Национальной гвардии.
"Первый набор украинских учащихся выпустился", - сказал он изданию.
Кроме того, он уточнил, что оставшаяся часть летчиков с Украины обучится пилотированию истребителей в августе этого года.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в Аризоне проходят 12 украинских пилотов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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