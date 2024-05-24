https://1prime.ru/20240524/finansy-848486919.html

ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России

ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России - 24.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России

Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:27+0300

2024-05-24T15:27+0300

2024-05-24T15:27+0300

экономика

банк россии

финансы

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. "Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, однако в условиях позитивной экономической динамики и быстрого роста кредитования важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности. Он также отметил, что принятые меры макропруденциального характера и ужесточение условий льготных программ со стороны правительства привели к снижению доли рискованных ипотечных кредитов в первом квартале.

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банк россии, финансы