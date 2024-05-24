Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240524/finansy-848486919.html
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России
Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:27+0300
2024-05-24T15:27+0300
экономика
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. "Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, однако в условиях позитивной экономической динамики и быстрого роста кредитования важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности. Он также отметил, что принятые меры макропруденциального характера и ужесточение условий льготных программ со стороны правительства привели к снижению доли рискованных ипотечных кредитов в первом квартале.
https://1prime.ru/20240524/investory-848486610.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, финансы
Экономика, Банк России, Финансы
15:27 24.05.2024
 
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России

ЦБ: ситуация в финансовом секторе России стабильна, но важно накапливать буферы

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.
"Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, однако в условиях позитивной экономической динамики и быстрого роста кредитования важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.
Он также отметил, что принятые меры макропруденциального характера и ужесточение условий льготных программ со стороны правительства привели к снижению доли рискованных ипотечных кредитов в первом квартале.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов
15:14
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала