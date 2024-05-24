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ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России
Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:27+0300
2024-05-24T15:27+0300
2024-05-24T15:27+0300
экономика
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. "Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, однако в условиях позитивной экономической динамики и быстрого роста кредитования важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности. Он также отметил, что принятые меры макропруденциального характера и ужесточение условий льготных программ со стороны правительства привели к снижению доли рискованных ипотечных кредитов в первом квартале.
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банк россии, финансы
Экономика, Банк России, Финансы
ЦБ оценил ситуацию в финансовом секторе России
ЦБ: ситуация в финансовом секторе России стабильна, но важно накапливать буферы
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.
"Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, однако в условиях позитивной экономической динамики и быстрого роста кредитования важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.
Он также отметил, что принятые меры макропруденциального характера и ужесточение условий льготных программ со стороны правительства привели к снижению доли рискованных ипотечных кредитов в первом квартале.
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