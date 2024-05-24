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Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики
Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики - 24.05.2024, ПРАЙМ
Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшилось, говорится в заявлении больницы. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:28+0300
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роберт фицо
словакия
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БРАТИСЛАВА, 24 мая - ПРАЙМ. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшилось, говорится в заявлении больницы."Развитие состояния здоровья премьера стабильное с умеренным улучшением", - сказано в сообщении.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
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роберт фицо, словакия
Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ
12:28 24.05.2024
 
Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики

Врачи отметили улучшение состояния здоровья премьера Словакии Фицо после покушения

© Фото : PravdaПремьер-министра Словакии Роберта Фицо ведут к машине после покушения
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ведут к машине после покушения - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Pravda
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БРАТИСЛАВА, 24 мая - ПРАЙМ. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшилось, говорится в заявлении больницы.
"Развитие состояния здоровья премьера стабильное с умеренным улучшением", - сказано в сообщении.
Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
 
Роберт ФицоСЛОВАКИЯ
 
 
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