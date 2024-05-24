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Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики

Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики - 24.05.2024, ПРАЙМ

Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшилось, говорится в заявлении больницы. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:28+0300

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2024-05-24T12:28+0300

роберт фицо

словакия

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БРАТИСЛАВА, 24 мая - ПРАЙМ. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшилось, говорится в заявлении больницы."Развитие состояния здоровья премьера стабильное с умеренным улучшением", - сказано в сообщении.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.

словакия

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роберт фицо, словакия