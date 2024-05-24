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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо - 24.05.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо
Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное нападение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T20:21+0300
2024-05-24T20:21+0300
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное нападение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния здоровья врачи оценивают как позитивный, сообщил вице-министр Словакии, министр обороны Роберт Калиняк. "Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом", - отметил он. Руководство больницы в городе Банска-Бистрица, куда госпитализировали Фицо сразу после покушения, сообщало, что в состоянии здоровья премьер-министра отмечаются небольшие улучшения. Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания кабинета министров. Нападавший выстрелил в политика пять раз, полиция задержала злоумышленника на месте. Как сообщило МВД, мотивы нападения были политического характера - несогласие с действиями правительства страны. Покушавшийся в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного. МВД первоначально сообщало, что стрелявший действовал в одиночку, но сейчас следствие проверяет версию того, что у преступника могли быть и сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Киеву и заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, так как этот шаг означал бы начало Третьей мировой войны. Также политик высказывался против отправки военных на Украину.
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словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
20:21 24.05.2024
 
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо

Вице-премьер: прогноз по состоянию здоровья премьера Фицо после покушения позитивный

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
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БРАТИСЛАВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное нападение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния здоровья врачи оценивают как позитивный, сообщил вице-министр Словакии, министр обороны Роберт Калиняк.
"Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом", - отметил он.
Руководство больницы в городе Банска-Бистрица, куда госпитализировали Фицо сразу после покушения, сообщало, что в состоянии здоровья премьер-министра отмечаются небольшие улучшения.
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Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания кабинета министров. Нападавший выстрелил в политика пять раз, полиция задержала злоумышленника на месте.
Как сообщило МВД, мотивы нападения были политического характера - несогласие с действиями правительства страны. Покушавшийся в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного. МВД первоначально сообщало, что стрелявший действовал в одиночку, но сейчас следствие проверяет версию того, что у преступника могли быть и сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Киеву и заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, так как этот шаг означал бы начало Третьей мировой войны. Также политик высказывался против отправки военных на Украину.
 
СЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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