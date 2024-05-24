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Турция раскрыла перспективы использования газового хаба

Турция раскрыла перспективы использования газового хаба - 24.05.2024, ПРАЙМ

Турция раскрыла перспективы использования газового хаба

Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T22:19+0300

2024-05-24T22:19+0300

2024-05-24T22:19+0300

энергетика

турция

газ

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СТАМБУЛ, 24 мая - ПРАЙМ. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, заявил в пятницу министр энергетики Алпарслан Байрактар. "Турция занимает четвертое место в Европе с (импортом - ред.) в объеме 50 миллиардов кубометров... При инвестициях в инфраструктуру мы можем довести импорт до 70-80 миллиардов кубометров. Турция начинает впервые поставлять газ в европейские страны, такие как Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия. Надеемся, что Турция станет центром определения цен на газ. Мы продолжаем усилия с российской стороной, в ближайшее время мы продолжим работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания (газового хаба - ред.) и базы на основе Стамбульского финансового центра", - заявил министр в интервью телеканалу Habertürk. Он пояснил, что усилия ведомства по увеличению объемов газовых хранилищ и проходимости газопроводов также связана с планами по газовому хабу, как и принятый недавно законопроект об импорте газа. "Впервые в юридической форме сказано о том, что Турция может продавать свой газ не только через трубопроводы, но и в виде СПГ. Турция сможет поставлять избыток сжиженного газа в разные страны. В некотором смысле мы создали правовую инфраструктуру. Надеюсь, мы преуспеем в создании (газового хаба - ред.)", - заявил министр. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Турция 67% энергоресурсов импортирует. Также министр сообщил, что Турция достигла рекорда в добыче природного газа с черноморских месторождений - более 5 миллионов кубометров в сутки, этого достаточно для снабжения 2 миллионов домохозяйств. Байрактар и министр экономики Азербайджана Джаббаров подписали ранее соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа между Анкарой и Баку, оно позволит также обеспечить транзит природного газа из Туркмении в Турцию. Турецкая государственная компания BOTAŞ 9 мая заключила с американской ExxonMobil соглашение о сотрудничестве в поставках сжиженного природного газа (СПГ). Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре прошлого года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году.

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турция, газ