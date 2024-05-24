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В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах
В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах
Лидер парламентского большинства в Грузии Мамука Мдинарадзе назвал решение США о введении санкций против грузинских парламентариев из-за закона об иностранных... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:48+0300
2024-05-24T12:54+0300
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ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Лидер парламентского большинства в Грузии Мамука Мдинарадзе назвал решение США о введении санкций против грузинских парламентариев из-за закона об иностранных агентах комичным и беспрецедентным. Об этом он написал в социальных сетях."Беспрецедентно и в то же время комично вводить санкции против избранного народом депутата из-за принятия закона",— написал он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой политике визовых ограничений для Грузии, связанной с этим законом. Он заметил, что ограничительные меры будут применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии и подавление гражданского общества через насилие или запугивание, а также к их семьям.
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грузия, сша, новости
Политика, ГРУЗИЯ, США, Новости
12:48 24.05.2024 (обновлено: 12:54 24.05.2024)
 
В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах

Мдинарадзе назвал решение США о санкциях из-за закона об иноагентах в Грузии комичным

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Грузии
Флаг Грузии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
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ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Лидер парламентского большинства в Грузии Мамука Мдинарадзе назвал решение США о введении санкций против грузинских парламентариев из-за закона об иностранных агентах комичным и беспрецедентным. Об этом он написал в социальных сетях.
"Беспрецедентно и в то же время комично вводить санкции против избранного народом депутата из-за принятия закона",— написал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой политике визовых ограничений для Грузии, связанной с этим законом. Он заметил, что ограничительные меры будут применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии и подавление гражданского общества через насилие или запугивание, а также к их семьям.
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