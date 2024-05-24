https://1prime.ru/20240524/gruziya-848477361.html

В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах

В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Грузии назвали комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах

Лидер парламентского большинства в Грузии Мамука Мдинарадзе назвал решение США о введении санкций против грузинских парламентариев из-за закона об иностранных... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:48+0300

2024-05-24T12:48+0300

2024-05-24T12:54+0300

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ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Лидер парламентского большинства в Грузии Мамука Мдинарадзе назвал решение США о введении санкций против грузинских парламентариев из-за закона об иностранных агентах комичным и беспрецедентным. Об этом он написал в социальных сетях."Беспрецедентно и в то же время комично вводить санкции против избранного народом депутата из-за принятия закона",— написал он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой политике визовых ограничений для Грузии, связанной с этим законом. Он заметил, что ограничительные меры будут применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии и подавление гражданского общества через насилие или запугивание, а также к их семьям.

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