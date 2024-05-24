https://1prime.ru/20240524/gruziya-848479162.html

Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны

Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны - 24.05.2024, ПРАЙМ

Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны

Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта". | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:29+0300

2024-05-24T13:29+0300

2024-05-24T13:37+0300

грузия

сша

иноагенты

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ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта".Так в партии прокомментировали санкции США из-за закона от иноагентов."Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны", - сказано в заявлении.В партии подчеркнули, что введение санкций контрпродуктивно и вредит инициатору ограничений. Там также призвали предпринять меры для оздоровления американско-грузиноских отношений в соответствии с интересами двух стран.Кроме того, грузинские власти добавили, что политика шантажа и угроз со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства.

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грузия

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грузия, сша, иноагенты