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Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны - 24.05.2024, ПРАЙМ
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны
Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта". | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:29+0300
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ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта".Так в партии прокомментировали санкции США из-за закона от иноагентов."Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны", - сказано в заявлении.В партии подчеркнули, что введение санкций контрпродуктивно и вредит инициатору ограничений. Там также призвали предпринять меры для оздоровления американско-грузиноских отношений в соответствии с интересами двух стран.Кроме того, грузинские власти добавили, что политика шантажа и угроз со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства.
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грузия, сша, иноагенты
ГРУЗИЯ, США, иноагенты
13:29 24.05.2024 (обновлено: 13:37 24.05.2024)
 
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны

Правящая партия Грузии в связи с санкциями США: страна не будет торговать суверенитетом

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
© Unsplash/Etienne Dayer
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ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта".
Так в партии прокомментировали санкции США из-за закона от иноагентов.
"Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны", - сказано в заявлении.
В партии подчеркнули, что введение санкций контрпродуктивно и вредит инициатору ограничений. Там также призвали предпринять меры для оздоровления американско-грузиноских отношений в соответствии с интересами двух стран.
Кроме того, грузинские власти добавили, что политика шантажа и угроз со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства.
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ГРУЗИЯСШАиноагенты
 
 
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