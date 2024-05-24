https://1prime.ru/20240524/gruziya-848479162.html
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны - 24.05.2024, ПРАЙМ
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны
Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта". | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:29+0300
2024-05-24T13:29+0300
2024-05-24T13:37+0300
грузия
сша
иноагенты
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта".Так в партии прокомментировали санкции США из-за закона от иноагентов."Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны", - сказано в заявлении.В партии подчеркнули, что введение санкций контрпродуктивно и вредит инициатору ограничений. Там также призвали предпринять меры для оздоровления американско-грузиноских отношений в соответствии с интересами двух стран.Кроме того, грузинские власти добавили, что политика шантажа и угроз со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства.
https://1prime.ru/20240524/mus-848476290.html
грузия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1f5bd8ba347673affed02c11acc738c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, сша, иноагенты
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны
Правящая партия Грузии в связи с санкциями США: страна не будет торговать суверенитетом
ТБИЛИСИ, 24 мая - ПРАЙМ. Грузинские власти не станут торговать суверенитетом страны, заявили в политсовете правящей партии "Грузинская мечта".
Так в партии прокомментировали санкции США из-за закона от иноагентов.
"Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны", - сказано в заявлении.
В партии подчеркнули, что введение санкций контрпродуктивно и вредит инициатору ограничений. Там также призвали предпринять меры для оздоровления американско-грузиноских отношений в соответствии с интересами двух стран.
Кроме того, грузинские власти добавили, что политика шантажа и угроз со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства.
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС