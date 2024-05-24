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Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц
Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц - 24.05.2024, ПРАЙМ
Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц
Мессенджер ICQ, принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, говорится в сообщении компании. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:56+0300
2024-05-24T18:57+0300
мессенджеры
icq
vk
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мессенджер ICQ, принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, говорится в сообщении компании.Отмечается, что VK сфокусируется на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих продуктов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным компании, в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений VK Мессенджера в России составила 72,9 миллиона пользователей.ICQ приобрела популярность в 1996 году и была куплена американской корпорацией AOL в 1998 году. В 2010 году мессенджер был приобретен фондом DST, основанным Юрием Мильнером и Григорием Фингером, цена сделки составила 187,5 миллиона долларов.VK Мессенджер — сервис, позволяющий общаться на любых платформах и в любом удобном формате. VK WorkSpace — коммуникационная платформа для бизнеса. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным редактором документов.
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мессенджеры, icq, vk
мессенджеры, ICQ, VK
18:56 24.05.2024 (обновлено: 18:57 24.05.2024)
 
Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц

Мессенджер ICQ, принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мессенджер ICQ, принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что VK сфокусируется на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих продуктов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По данным компании, в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений VK Мессенджера в России составила 72,9 миллиона пользователей.
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ICQ приобрела популярность в 1996 году и была куплена американской корпорацией AOL в 1998 году. В 2010 году мессенджер был приобретен фондом DST, основанным Юрием Мильнером и Григорием Фингером, цена сделки составила 187,5 миллиона долларов.
VK Мессенджер — сервис, позволяющий общаться на любых платформах и в любом удобном формате. VK WorkSpace — коммуникационная платформа для бизнеса. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным редактором документов.
 
мессенджерыICQVK
 
 
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