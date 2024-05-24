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Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц

Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц - 24.05.2024, ПРАЙМ

Ушла эпоха. "Аська" доживает последний месяц

Мессенджер ICQ, принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, говорится в сообщении компании. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T18:56+0300

2024-05-24T18:56+0300

2024-05-24T18:57+0300

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мессенджер ICQ, принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, говорится в сообщении компании.Отмечается, что VK сфокусируется на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих продуктов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным компании, в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений VK Мессенджера в России составила 72,9 миллиона пользователей.ICQ приобрела популярность в 1996 году и была куплена американской корпорацией AOL в 1998 году. В 2010 году мессенджер был приобретен фондом DST, основанным Юрием Мильнером и Григорием Фингером, цена сделки составила 187,5 миллиона долларов.VK Мессенджер — сервис, позволяющий общаться на любых платформах и в любом удобном формате. VK WorkSpace — коммуникационная платформа для бизнеса. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным редактором документов.

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