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"Вкусно - и точка" представила новую коллекцию игрушек

"Вкусно - и точка" представила новую коллекцию игрушек - 24.05.2024, ПРАЙМ

"Вкусно - и точка" представила новую коллекцию игрушек

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает новые игрушки в детском наборе - героями коллекции станут персонажи из мультсериала "Сказочный патруль", сообщила... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:37+0300

2024-05-24T15:37+0300

2024-05-24T15:48+0300

россия

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"вкусно - и точка"

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает новые игрушки в детском наборе - героями коллекции станут персонажи из мультсериала "Сказочный патруль", сообщила пресс-служба компании. "В детских наборах "Кидз комбо" во "Вкусно - и точка" появятся новые игрушки: героями коллекции станут персонажи увлекательного российского анимационного сериала "Сказочный патруль". Игрушки будут доступны с 25 мая во всех предприятиях "Вкусно - и точка" в России, а также в меню доставки и в мобильном приложении", - рассказали в компании. Уточняется, что в коллекцию вошло 10 уникальных фигурок с персонажами мультсериала: волшебницами Варей, Аленкой, Машей, Снежкой и Алисой, их друзьями Сашей и Владом, Дракулой, сказочными существами Цветиком-Разноцветиком и Котом Ученым. "Каждая фигурка представляет собой штампик, которым можно поставить печать в виде магического символа", - пояснили в компании. "С момента запуска первой серии было продано более 6,5 миллионов игрушек", - привели в сообщении слова вице-президента по маркетингу и доставке "Вкусно - и точка" Дарьи Назаркиной. Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". На данный момент в стране работают более 890 точек сети в 64 субъектах РФ.

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россия, новости, игрушки, "вкусно - и точка"