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Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель

Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель - 24.05.2024, ПРАЙМ

Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель

Европейский рынок акций в пятницу следует по нисходящей траектории и нацеливается на самое значительное падение в процентном выражении более чем за пять недель. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:42+0300

2024-05-24T11:42+0300

2024-05-24T11:42+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский рынок акций в пятницу следует по нисходящей траектории и нацеливается на самое значительное падение в процентном выражении более чем за пять недель. Признаки устойчивости ценового давления в США и восстановления экономики еврозоны разбивают надежды на снижение процентных ставок ключевых центральных банков мира.Панъевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 07.10 по Гринвичу снизился на 0,7%.Американский рынок акций в четверг закрылся с резким снижением, так как первоначальная эйфория, связанная с Nvidia, отступила на фоне признаков того, что инфляция остается проблемой и снижение процентных ставок в США нельзя считать решенным вопросом.Доходность двухлетних облигаций Германии в четверг достигла максимума за шесть месяцев, после того как данные показали, что деловая активность в еврозоне в этом месяце росла самым высоким темпом за год.Европейский подындекс технологических компаний опустился в пятницу на 1,4%.

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рынки, фондовые рынки европы