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Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель
Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель - 24.05.2024, ПРАЙМ
Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель
Европейский рынок акций в пятницу следует по нисходящей траектории и нацеливается на самое значительное падение в процентном выражении более чем за пять недель. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:42+0300
2024-05-24T11:42+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский рынок акций в пятницу следует по нисходящей траектории и нацеливается на самое значительное падение в процентном выражении более чем за пять недель. Признаки устойчивости ценового давления в США и восстановления экономики еврозоны разбивают надежды на снижение процентных ставок ключевых центральных банков мира.Панъевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 07.10 по Гринвичу снизился на 0,7%.Американский рынок акций в четверг закрылся с резким снижением, так как первоначальная эйфория, связанная с Nvidia, отступила на фоне признаков того, что инфляция остается проблемой и снижение процентных ставок в США нельзя считать решенным вопросом.Доходность двухлетних облигаций Германии в четверг достигла максимума за шесть месяцев, после того как данные показали, что деловая активность в еврозоне в этом месяце росла самым высоким темпом за год.Европейский подындекс технологических компаний опустился в пятницу на 1,4%.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:42 24.05.2024
 

Европейский рынок акций идёт к самому значительному падению за пять недель

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский рынок акций в пятницу следует по нисходящей траектории и нацеливается на самое значительное падение в процентном выражении более чем за пять недель. Признаки устойчивости ценового давления в США и восстановления экономики еврозоны разбивают надежды на снижение процентных ставок ключевых центральных банков мира.
Панъевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 07.10 по Гринвичу снизился на 0,7%.
Американский рынок акций в четверг закрылся с резким снижением, так как первоначальная эйфория, связанная с Nvidia, отступила на фоне признаков того, что инфляция остается проблемой и снижение процентных ставок в США нельзя считать решенным вопросом.
Доходность двухлетних облигаций Германии в четверг достигла максимума за шесть месяцев, после того как данные показали, что деловая активность в еврозоне в этом месяце росла самым высоким темпом за год.
Европейский подындекс технологических компаний опустился в пятницу на 1,4%.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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