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ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов

ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов - 24.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов

Российские инвесторы подали чуть более 1 миллиона заявок в рамках обмена замороженных активов, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:14+0300

2024-05-24T15:14+0300

2024-05-24T15:14+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские инвесторы подали чуть более 1 миллиона заявок в рамках обмена замороженных активов, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Что касается механизма обмена. Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам. Было подано чуть более миллиона заявок. Сумму мне нужно уточнить", - сказал он. "При этом пока, так как процедура еще не закончена, это был лишь сбор со стороны наших инвесторов. После этого наступает этап уже организации процедуры для волеизъявления уже иностранных контрагентов по желанию их обменять свои активы", - добавил он. "Только по итогам, когда все уже будет завершено, это с учетом возможностей продления самих процедур, это будет происходить в течение лета. Только после того, как мы подведем итоги того, насколько успешно этот механизм сработал, мы сможем строить иные планы о расширении его периметра", - заключил Габуния. Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая, каждый инвестор сможет продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, замороженные российские активы, новости