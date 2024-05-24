Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240524/investory-848486610.html
ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов
ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов
Российские инвесторы подали чуть более 1 миллиона заявок в рамках обмена замороженных активов, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:14+0300
2024-05-24T15:14+0300
банк россии
россия
замороженные российские активы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские инвесторы подали чуть более 1 миллиона заявок в рамках обмена замороженных активов, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Что касается механизма обмена. Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам. Было подано чуть более миллиона заявок. Сумму мне нужно уточнить", - сказал он. "При этом пока, так как процедура еще не закончена, это был лишь сбор со стороны наших инвесторов. После этого наступает этап уже организации процедуры для волеизъявления уже иностранных контрагентов по желанию их обменять свои активы", - добавил он. "Только по итогам, когда все уже будет завершено, это с учетом возможностей продления самих процедур, это будет происходить в течение лета. Только после того, как мы подведем итоги того, насколько успешно этот механизм сработал, мы сможем строить иные планы о расширении его периметра", - заключил Габуния. Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая, каждый инвестор сможет продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, замороженные российские активы, новости
Банк России, РОССИЯ, замороженные российские активы, Новости
15:14 24.05.2024
 
ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов

ЦБ: инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена замороженных активов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские инвесторы подали чуть более 1 миллиона заявок в рамках обмена замороженных активов, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Что касается механизма обмена. Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам. Было подано чуть более миллиона заявок. Сумму мне нужно уточнить", - сказал он.
"При этом пока, так как процедура еще не закончена, это был лишь сбор со стороны наших инвесторов. После этого наступает этап уже организации процедуры для волеизъявления уже иностранных контрагентов по желанию их обменять свои активы", - добавил он.
"Только по итогам, когда все уже будет завершено, это с учетом возможностей продления самих процедур, это будет происходить в течение лета. Только после того, как мы подведем итоги того, насколько успешно этот механизм сработал, мы сможем строить иные планы о расширении его периметра", - заключил Габуния.
Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая, каждый инвестор сможет продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.
 
Банк РоссииРОССИЯзамороженные российские активыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала