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ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России
ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России
Доля ипотечных кредитов в России с первоначальным взносом менее 20% снизилась в три раза более чем за год - до 17% в первом квартале 2024 года, при этом на... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:41+0300
2024-05-24T14:41+0300
2024-05-24T14:41+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Доля ипотечных кредитов в России с первоначальным взносом менее 20% снизилась в три раза более чем за год - до 17% в первом квартале 2024 года, при этом на первичном рынке эта доля упала до 2%, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "Снизили долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом с 52% в четвертом квартале 2022 года до 17% в первом квартале 2024 года, в частности на первичном рынке - с 69% до 2%", - сказано в материалах. Регулятор отметил, что добиться такого результата получилось благодаря дестимулированию предоставления ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) и ужесточению правительством РФ требований по льготным программам. При этом ЦБ указывает, что рост ипотечного портфеля поддерживался за счет льготных госпрограмм (около 70% общего объема ипотечных выдач в первом квартале 2024 года и 60% в 2023 году), что по-прежнему способствовало опережающему росту цен на первичном рынке.
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россия, банк россии, ипотека
Банк России, РОССИЯ, Банк России, ипотека
ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России
ЦБ: доля ипотеки в РФ с низким первым взносом снизилась в три раза почти за год
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Доля ипотечных кредитов в России с первоначальным взносом менее 20% снизилась в три раза более чем за год - до 17% в первом квартале 2024 года, при этом на первичном рынке эта доля упала до 2%, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года.
"Снизили долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом с 52% в четвертом квартале 2022 года до 17% в первом квартале 2024 года, в частности на первичном рынке - с 69% до 2%", - сказано в материалах.
Регулятор отметил, что добиться такого результата получилось благодаря дестимулированию предоставления ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) и ужесточению правительством РФ требований по льготным программам.
При этом ЦБ указывает, что рост ипотечного портфеля поддерживался за счет льготных госпрограмм (около 70% общего объема ипотечных выдач в первом квартале 2024 года и 60% в 2023 году), что по-прежнему способствовало опережающему росту цен на первичном рынке.