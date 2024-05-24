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ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России - 24.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России
ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России
Доля ипотечных кредитов в России с первоначальным взносом менее 20% снизилась в три раза более чем за год - до 17% в первом квартале 2024 года, при этом на... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:41+0300
2024-05-24T14:41+0300
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ипотека
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Доля ипотечных кредитов в России с первоначальным взносом менее 20% снизилась в три раза более чем за год - до 17% в первом квартале 2024 года, при этом на первичном рынке эта доля упала до 2%, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "Снизили долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом с 52% в четвертом квартале 2022 года до 17% в первом квартале 2024 года, в частности на первичном рынке - с 69% до 2%", - сказано в материалах. Регулятор отметил, что добиться такого результата получилось благодаря дестимулированию предоставления ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) и ужесточению правительством РФ требований по льготным программам. При этом ЦБ указывает, что рост ипотечного портфеля поддерживался за счет льготных госпрограмм (около 70% общего объема ипотечных выдач в первом квартале 2024 года и 60% в 2023 году), что по-прежнему способствовало опережающему росту цен на первичном рынке.
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Банк России, РОССИЯ, Банк России, ипотека
14:41 24.05.2024
 
ЦБ заявил об уменьшении доли ипотеки с низким первым взносом в России

ЦБ: доля ипотеки в РФ с низким первым взносом снизилась в три раза почти за год

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Доля ипотечных кредитов в России с первоначальным взносом менее 20% снизилась в три раза более чем за год - до 17% в первом квартале 2024 года, при этом на первичном рынке эта доля упала до 2%, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года.
"Снизили долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом с 52% в четвертом квартале 2022 года до 17% в первом квартале 2024 года, в частности на первичном рынке - с 69% до 2%", - сказано в материалах.
Регулятор отметил, что добиться такого результата получилось благодаря дестимулированию предоставления ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) и ужесточению правительством РФ требований по льготным программам.
При этом ЦБ указывает, что рост ипотечного портфеля поддерживался за счет льготных госпрограмм (около 70% общего объема ипотечных выдач в первом квартале 2024 года и 60% в 2023 году), что по-прежнему способствовало опережающему росту цен на первичном рынке.
 
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