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В ЦБ отметили снижение масштаба схем с ипотекой - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ отметили снижение масштаба схем с ипотекой
В ЦБ отметили снижение масштаба схем с ипотекой - 24.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ отметили снижение масштаба схем с ипотекой
Сейчас масштаб схем с ипотекой в России снизился, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:51+0300
2024-05-24T15:09+0300
ипотека
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас масштаб схем с ипотекой в России снизился, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.ЦБ в марте обратил внимание на появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей. Например, когда банки совместно с застройщиками предлагают покупателям разместить часть средств за квартиру не на счете эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование. ЦБ Тогда заявлял о намерении обратиться в Минстрой с предложением подготовить поправки, которые бы препятствовали реализации таких схем."В отношении схем нам представляется, что сейчас масштаб этого значительно снизился", - сказал Габуния, отвечая на вопрос журналиста, представляют ли сейчас угрозу схемы в ипотечном кредитовании.В то же время в обзоре упоминается, что в прошлом квартале банки стали перекладывать через комиссию часть маржинальности на застройщиков, в результате чего это перекладывается в цены. "И мы по-прежнему видим этот дифференциал в ценах", - добавил он.
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ипотека, россия
ипотека, Банк России, РОССИЯ
14:51 24.05.2024 (обновлено: 15:09 24.05.2024)
 
В ЦБ отметили снижение масштаба схем с ипотекой

Зампред ЦБ Габуния заявил, что масштаб схем с ипотекой в России снизился

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас масштаб схем с ипотекой в России снизился, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.
ЦБ в марте обратил внимание на появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей. Например, когда банки совместно с застройщиками предлагают покупателям разместить часть средств за квартиру не на счете эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование. ЦБ Тогда заявлял о намерении обратиться в Минстрой с предложением подготовить поправки, которые бы препятствовали реализации таких схем.
"В отношении схем нам представляется, что сейчас масштаб этого значительно снизился", - сказал Габуния, отвечая на вопрос журналиста, представляют ли сейчас угрозу схемы в ипотечном кредитовании.
В то же время в обзоре упоминается, что в прошлом квартале банки стали перекладывать через комиссию часть маржинальности на застройщиков, в результате чего это перекладывается в цены. "И мы по-прежнему видим этот дифференциал в ценах", - добавил он.
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