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Автомобиль, принадлежавший замминистра обороны Иванову, сняли с продажи
Автомобиль, принадлежавший замминистра обороны Иванову, сняли с продажи - 24.05.2024, ПРАЙМ
Автомобиль, принадлежавший замминистра обороны Иванову, сняли с продажи
Автомобиль Chevrolet Suburban, принадлежавший замминистру обороны Тимуру Иванову, а затем переоформленный на его бывшую жену, был снят с продажи. Об этом... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:14+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Автомобиль Chevrolet Suburban, принадлежавший замминистру обороны Тимуру Иванову, а затем переоформленный на его бывшую жену, был снят с продажи. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.В декларации о доходах Иванова за 2019 год отмечено, что он владел автомобилем, который позже перешел в собственность его экс-супруги. Однако позднее она продала автомобиль после аварии, а затем его собирались перепродать за 2,5 миллиона рублей.Тем не менее, агентству не удалось выяснить причину пропажи объявления.Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и находится под арестом до 23 июня. Следствие предполагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде имущественных услуг в процессе выполнения подрядных и субподрядных работ для министерства обороны. Сумма взятки, которую Иванову инкриминируют, составляет около одного миллиарда рублей.
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Автомобиль, принадлежавший замминистра обороны Иванову, сняли с продажи
Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший Тимуру Иванову, сняли с продажи
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Автомобиль Chevrolet Suburban, принадлежавший замминистру обороны Тимуру Иванову, а затем переоформленный на его бывшую жену, был снят с продажи. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
В декларации о доходах Иванова за 2019 год отмечено, что он владел автомобилем, который позже перешел в собственность его экс-супруги. Однако позднее она продала автомобиль после аварии, а затем его собирались перепродать за 2,5 миллиона рублей.
Тем не менее, агентству не удалось выяснить причину пропажи объявления.
Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и находится под арестом до 23 июня. Следствие предполагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде имущественных услуг в процессе выполнения подрядных и субподрядных работ для министерства обороны. Сумма взятки, которую Иванову инкриминируют, составляет около одного миллиарда рублей.
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