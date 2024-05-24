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Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка
Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка - 24.05.2024, ПРАЙМ
Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка
Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:27+0300
2024-05-24T10:27+0300
2024-05-24T10:55+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина."Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", — сказано в сообщении.С их помощью планируется восстановить объекты жилищно-коммунального хозяйства и провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Решение о выделении дополнительной финансовой помощи Оренбургской области было принято по поручению главы государства Владимира Путина.Ранее региону уже было выделено 490 миллионов рублей на оказание поддержки пострадавшим от наводнения гражданам.
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оренбургская область, паводок, новости
Происшествия, Оренбургская область, паводок, Новости
Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка
Кабмин выделил 5 млрд руб на восстановительные работы после паводка в Оренбурге
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", — сказано в сообщении.
С их помощью планируется восстановить объекты жилищно-коммунального хозяйства и провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Решение о выделении дополнительной финансовой помощи Оренбургской области было принято по поручению главы государства Владимира Путина.
Ранее региону уже было выделено 490 миллионов рублей на оказание поддержки пострадавшим от наводнения гражданам.
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей