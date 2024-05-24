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Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка
Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка - 24.05.2024, ПРАЙМ
Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка
Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:27+0300
2024-05-24T10:55+0300
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина."Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", — сказано в сообщении.С их помощью планируется восстановить объекты жилищно-коммунального хозяйства и провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Решение о выделении дополнительной финансовой помощи Оренбургской области было принято по поручению главы государства Владимира Путина.Ранее региону уже было выделено 490 миллионов рублей на оказание поддержки пострадавшим от наводнения гражданам.
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оренбургская область, паводок, новости
Происшествия, Оренбургская область, паводок, Новости
10:27 24.05.2024 (обновлено: 10:55 24.05.2024)
 
Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка

Кабмин выделил 5 млрд руб на восстановительные работы после паводка в Оренбурге

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", — сказано в сообщении.
С их помощью планируется восстановить объекты жилищно-коммунального хозяйства и провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Решение о выделении дополнительной финансовой помощи Оренбургской области было принято по поручению главы государства Владимира Путина.
Ранее региону уже было выделено 490 миллионов рублей на оказание поддержки пострадавшим от наводнения гражданам.
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