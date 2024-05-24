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Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка

Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка - 24.05.2024, ПРАЙМ

Оренбургская область получит средства на восстановление после паводка

Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T10:27+0300

2024-05-24T10:27+0300

2024-05-24T10:55+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство России направило из резервного фонда пять миллиардов рублей на восстановительные работы в Оренбургской области после наводнения. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина."Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", — сказано в сообщении.С их помощью планируется восстановить объекты жилищно-коммунального хозяйства и провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Решение о выделении дополнительной финансовой помощи Оренбургской области было принято по поручению главы государства Владимира Путина.Ранее региону уже было выделено 490 миллионов рублей на оказание поддержки пострадавшим от наводнения гражданам.

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оренбургская область, паводок, новости