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"Калашников" поставил крупную партию противоракет для ЗРК "Стрела-10М3" - 24.05.2024, ПРАЙМ
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"Калашников" поставил крупную партию противоракет для ЗРК "Стрела-10М3"
"Калашников" поставил крупную партию противоракет для ЗРК "Стрела-10М3" - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Калашников" поставил крупную партию противоракет для ЗРК "Стрела-10М3"
Концерн "Калашников" поставил в войска крупную партию зенитных управляемых ракет 9М333 для систем ПВО "Стрела-10М3", сообщили в пресс-службе компании. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:23+0300
2024-05-24T11:44+0300
калашников
вооружения
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" поставил в войска крупную партию зенитных управляемых ракет 9М333 для систем ПВО "Стрела-10М3", сообщили в пресс-службе компании."Концерн "Калашников" успешно отгрузило в адрес заказчика крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в рамках государственного оборонного заказа на 2024 год. Высокоточная ЗУР 9М333 применяется в составе зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3". Ракета предназначена для поражения в любое время года низколетящих целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет", - говорится в сообщении.Как отметили в "Калашникове", противоракета "отлично зарекомендовала себя" в условиях СВО, о чем свидетельствует рост гособоронзаказа на данное изделие в 2024 году.У головки самонаведения ЗУР 9М333 есть несколько режимов работы, что является ее преимуществом над другими изделиями подобного класса. Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, она способна поражать цели на расстоянии до 5 км. При этом скорость целей может достигать 1500 км/час, а высота их полета – от 10 до 3500 метров. Боеприпас работает по принципу "выстрелил—забыл".
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калашников, пво, концерн калашников
Калашников, Вооружения, ПВО, Концерн Калашников
11:23 24.05.2024 (обновлено: 11:44 24.05.2024)
 
"Калашников" поставил крупную партию противоракет для ЗРК "Стрела-10М3"

"Калашников" поставил крупную партию противоракет для систем ПВО "Стрела-10М3"

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10М3 - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" поставил в войска крупную партию зенитных управляемых ракет 9М333 для систем ПВО "Стрела-10М3", сообщили в пресс-службе компании.
"Концерн "Калашников" успешно отгрузило в адрес заказчика крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в рамках государственного оборонного заказа на 2024 год. Высокоточная ЗУР 9М333 применяется в составе зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3". Ракета предназначена для поражения в любое время года низколетящих целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Калашникове", противоракета "отлично зарекомендовала себя" в условиях СВО, о чем свидетельствует рост гособоронзаказа на данное изделие в 2024 году.
У головки самонаведения ЗУР 9М333 есть несколько режимов работы, что является ее преимуществом над другими изделиями подобного класса. Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, она способна поражать цели на расстоянии до 5 км. При этом скорость целей может достигать 1500 км/час, а высота их полета – от 10 до 3500 метров. Боеприпас работает по принципу "выстрелил—забыл".
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