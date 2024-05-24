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Хуситы обстреляли израильское судно в Средиземном море

Хуситы обстреляли израильское судно в Средиземном море - 24.05.2024, ПРАЙМ

Хуситы обстреляли израильское судно в Средиземном море

Вооруженные силы Йемена обстреляли израильское судно Essex, которое находилось в Средиземном море. Об этом сообщил телеканалу "Аль-Масира" военный представитель | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:40+0300

2024-05-24T16:40+0300

2024-05-24T16:40+0300

хуситы

израиль

средиземноморье

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ДОХА, 24 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Йемена обстреляли израильское судно Essex, которое находилось в Средиземном море. Об этом сообщил телеканалу "Аль-Масира" военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла".Он рассказал, что ВС Йемена провели три операции в Красном, Аравийском и Средиземном морях. "В Средиземном море было атаковано несколькими ракетами израильское судно Essex, которое нарушило решение о запрете входа в порты оккупированной Палестины каких-либо судов", - говорится в сообщении.Кроме того, в Аравийском море хуситы атаковали израильское судно MSC Aleksandra, в Красном - греческий корабль Yannis.Представитель движения вновь предупредил, что обстрелам будут подвергаться все суда. которые "направляются в порты оккупированной Палестины".

https://1prime.ru/20240523/ssha-848443080.html

израиль

средиземноморье

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хуситы, израиль, средиземноморье