https://1prime.ru/20240524/kiberataki-848485062.html

Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия

Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия - 24.05.2024, ПРАЙМ

Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия

Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:47+0300

2024-05-24T14:47+0300

2024-05-24T14:47+0300

наталья касперская

кибератаки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - ПРАЙМ. Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. "Количество атак на Российскую Федерацию резко выросло, но назвать это кибервойной нельзя", - сообщила Касперская в кулуарах выставки ЦИПР-2024. Она объяснила, что при массированной кибервойне существует возможность отключить значительную часть инфраструктуры. Например, выключить базовые станции или смартфоны, поскольку они иностранные, а это означает, что существенная часть инфраструктуры, привязанная к мобильной связи, "просто встанет". По ее словам, любая война - это обоюдоострое оружие, и подобное выключение инфраструктуры можно применить только один раз. "После того, как мы с этим справимся, все инструменты воздействия будут потеряны", - пояснила Касперская. Резкое увеличение кибератак пришлось на выборы президента России с 15 по 17 марта. Так, Роскомнадзор сообщал агентству, что в этот период на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, а самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут. При этом специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.

https://1prime.ru/20240418/kiberataki-847479628.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наталья касперская, кибератаки