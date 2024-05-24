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Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия
Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия - 24.05.2024, ПРАЙМ
Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия
Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:47+0300
2024-05-24T14:47+0300
наталья касперская
кибератаки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - ПРАЙМ. Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. "Количество атак на Российскую Федерацию резко выросло, но назвать это кибервойной нельзя", - сообщила Касперская в кулуарах выставки ЦИПР-2024. Она объяснила, что при массированной кибервойне существует возможность отключить значительную часть инфраструктуры. Например, выключить базовые станции или смартфоны, поскольку они иностранные, а это означает, что существенная часть инфраструктуры, привязанная к мобильной связи, "просто встанет". По ее словам, любая война - это обоюдоострое оружие, и подобное выключение инфраструктуры можно применить только один раз. "После того, как мы с этим справимся, все инструменты воздействия будут потеряны", - пояснила Касперская. Резкое увеличение кибератак пришлось на выборы президента России с 15 по 17 марта. Так, Роскомнадзор сообщал агентству, что в этот период на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, а самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут. При этом специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.
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наталья касперская, кибератаки
Наталья Касперская, кибератаки
14:47 24.05.2024
 
Касперская рассказала о киберугрозах, с которыми сталкивается Россия

Касперская: против России не ведется кибервойна, хотя число кибератак на страну растет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - ПРАЙМ. Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.
"Количество атак на Российскую Федерацию резко выросло, но назвать это кибервойной нельзя", - сообщила Касперская в кулуарах выставки ЦИПР-2024.
Она объяснила, что при массированной кибервойне существует возможность отключить значительную часть инфраструктуры. Например, выключить базовые станции или смартфоны, поскольку они иностранные, а это означает, что существенная часть инфраструктуры, привязанная к мобильной связи, "просто встанет".
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По ее словам, любая война - это обоюдоострое оружие, и подобное выключение инфраструктуры можно применить только один раз. "После того, как мы с этим справимся, все инструменты воздействия будут потеряны", - пояснила Касперская.
Резкое увеличение кибератак пришлось на выборы президента России с 15 по 17 марта. Так, Роскомнадзор сообщал агентству, что в этот период на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, а самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут. При этом специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.
 
Наталья Касперскаякибератаки
 
 
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