https://1prime.ru/20240524/kitay-848469038.html
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России
Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:07+0300
2024-05-24T11:07+0300
2024-05-24T11:29+0300
россия
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западным странам стоит насторожиться из-за потенциального ответа президента Владимира Путина, если Киеву разрешат использовать предоставленное оружие для атак на российские территории. Об этом пишет издание Asia Times."Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты.При этом издание отмечает, что подобный шаг не изменит ситуацию на линии фронта, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
https://1prime.ru/20240524/zapad-848463295.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России
AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ.
Западным странам стоит насторожиться из-за потенциального ответа президента Владимира Путина, если Киеву разрешат использовать предоставленное оружие для атак на российские территории. Об этом пишет издание Asia Times
."
Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты.
При этом издание отмечает, что подобный шаг не изменит ситуацию на линии фронта, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России