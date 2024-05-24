https://1prime.ru/20240524/kitay-848469038.html

В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России

В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России

Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:07+0300

2024-05-24T11:07+0300

2024-05-24T11:29+0300

россия

украина

запад

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западным странам стоит насторожиться из-за потенциального ответа президента Владимира Путина, если Киеву разрешат использовать предоставленное оружие для атак на российские территории. Об этом пишет издание Asia Times."Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты.При этом издание отмечает, что подобный шаг не изменит ситуацию на линии фронта, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.

https://1prime.ru/20240524/zapad-848463295.html

украина

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россия, украина, запад