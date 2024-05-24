Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240524/kitay-848469038.html
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России
Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:07+0300
2024-05-24T11:29+0300
россия
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западным странам стоит насторожиться из-за потенциального ответа президента Владимира Путина, если Киеву разрешат использовать предоставленное оружие для атак на российские территории. Об этом пишет издание Asia Times."Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты.При этом издание отмечает, что подобный шаг не изменит ситуацию на линии фронта, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
https://1prime.ru/20240524/zapad-848463295.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
11:07 24.05.2024 (обновлено: 11:29 24.05.2024)
 
В Китае предостерегли Запад от его безумного плана по России

AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западным странам стоит насторожиться из-за потенциального ответа президента Владимира Путина, если Киеву разрешат использовать предоставленное оружие для атак на российские территории. Об этом пишет издание Asia Times.

"Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — сообщается в материале газеты.
При этом издание отмечает, что подобный шаг не изменит ситуацию на линии фронта, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России
08:08
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала