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Посол Белоруссии сообщил о кредитовании Россией проектов импортозамещения
Посол Белоруссии сообщил о кредитовании Россией проектов импортозамещения - 24.05.2024, ПРАЙМ
Посол Белоруссии сообщил о кредитовании Россией проектов импортозамещения
Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T19:26+0300
2024-05-24T19:26+0300
2024-05-24T19:26+0300
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Локальные тактические задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 миллиардов российских рублей (кредит РФ - ред.) на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - приводит слова Крутого агентство Белта.
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россия, белоруссия, кредит
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, кредит
Посол Белоруссии сообщил о кредитовании Россией проектов импортозамещения
Посол Белоруссии: Россия готова кратно увеличить кредитование импортозамещающих проектов
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
"Локальные тактические задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 миллиардов российских рублей (кредит РФ - ред.) на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - приводит слова Крутого агентство Белта.
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