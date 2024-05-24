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Посол Белоруссии сообщил о кредитовании Россией проектов импортозамещения

Посол Белоруссии сообщил о кредитовании Россией проектов импортозамещения - 24.05.2024, ПРАЙМ

Посол Белоруссии сообщил о кредитовании Россией проектов импортозамещения

Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T19:26+0300

2024-05-24T19:26+0300

2024-05-24T19:26+0300

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кредит

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Локальные тактические задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 миллиардов российских рублей (кредит РФ - ред.) на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - приводит слова Крутого агентство Белта.

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