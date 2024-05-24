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ЦБ заявил о высокой долговой нагрузке в России
ЦБ заявил о высокой долговой нагрузке в России - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о высокой долговой нагрузке в России
ЦБ видит высокую долговую нагрузку в РФ по необеспеченным кредитам, ее уровень превышает аналогичный показатель во многих развитых странах, заявил на... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:42+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. ЦБ видит высокую долговую нагрузку в РФ по необеспеченным кредитам, ее уровень превышает аналогичный показатель во многих развитых странах, заявил на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности, заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "В целом на макроуровне долговая нагрузка россиян выглядит приемлемо, рост кредитования сопровождается высоким ростом доходов населения. В части необеспеченных кредитов у нас уже сейчас высокая долговая нагрузка, превышающая уровень многих развитых стран", - сказал Габуния. При этом он подчеркнул, что в других странах, "конечно, большой объем задолженности приходится на ипотеку". "Мы видим, что кредитование у нас во многом растет за счет закредитованных граждан. Половина розничного портфеля приходится на заемщиков с тремя и более кредитами", - подчеркнул он. При этом он напомнил, что "для ограничения роста долговой нагрузки граждан" ЦБ РФ с прошлого года использует макропруденциальные лимиты. Благодаря этому, как он отметил, выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, то есть людям, которые тратят больше половины своего дохода на выплаты кредитов, снизилась почти вдвое, с 63% в конце 2022 года до 34% в первом квартале 2024 года. "Тем не менее, портфель кредитов обновляется постепенно и пока по-прежнему преобладают кредиты граждан с показателем долговой нагрузки более 50%", - указал он. Поэтому, как он отметил, ЦБ сегодня решил ограничить предоставление кредитных карт заемщикам с долговой нагрузкой более 80% и снизить лимиты выдачи кредитов заемщикам с долговой нагрузкой от 50% до 80% в третьем квартале этого года. Месяц назад, как он напомнил, ЦБ также принял решение с 1 июля повысить макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и автокредитам.
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россия, кредиты, новости
ЦБ заявил о высокой долговой нагрузке в России
ЦБ видит высокую долговую нагрузку в России по необеспеченным кредитам
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. ЦБ видит высокую долговую нагрузку в РФ по необеспеченным кредитам, ее уровень превышает аналогичный показатель во многих развитых странах, заявил на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности, заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"В целом на макроуровне долговая нагрузка россиян выглядит приемлемо, рост кредитования сопровождается высоким ростом доходов населения. В части необеспеченных кредитов у нас уже сейчас высокая долговая нагрузка, превышающая уровень многих развитых стран", - сказал Габуния.
При этом он подчеркнул, что в других странах, "конечно, большой объем задолженности приходится на ипотеку". "Мы видим, что кредитование у нас во многом растет за счет закредитованных граждан. Половина розничного портфеля приходится на заемщиков с тремя и более кредитами", - подчеркнул он.
При этом он напомнил, что "для ограничения роста долговой нагрузки граждан" ЦБ РФ с прошлого года использует макропруденциальные лимиты. Благодаря этому, как он отметил, выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, то есть людям, которые тратят больше половины своего дохода на выплаты кредитов, снизилась почти вдвое, с 63% в конце 2022 года до 34% в первом квартале 2024 года.
"Тем не менее, портфель кредитов обновляется постепенно и пока по-прежнему преобладают кредиты граждан с показателем долговой нагрузки более 50%", - указал он.
Поэтому, как он отметил, ЦБ сегодня решил ограничить предоставление кредитных карт заемщикам с долговой нагрузкой более 80% и снизить лимиты выдачи кредитов заемщикам с долговой нагрузкой от 50% до 80% в третьем квартале этого года. Месяц назад, как он напомнил, ЦБ также принял решение с 1 июля повысить макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и автокредитам.