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В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum - 24.05.2024, ПРАЙМ
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) одобрила заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на вторую по объему торгов после биткоина криптовалюту... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:05+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) одобрила заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на вторую по объему торгов после биткоина криптовалюту Ethereum, сообщается в документе SEC. SEC одобрила заявки Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также бирж NASDAQ и BZX на включение в листинг восьми различных Ethereum-фондов. По данным телеканала CNBC, технически данное решение не утверждает сами фонды и не устанавливает дату начала торгов ETF. Как отмечает телеканал, эксперты считают, что ETF на Ethereum могут пользоваться меньшим спросом, чем на биткоин. "Цифры не сравнятся с притоком в биткоин-ETF, и есть некоторые структурные различия в продукте, которые просто делают его менее привлекательным в целом", - полагает Стивен Любка (Steven Lubka), управляющий директор Swan Bitcoin и глава Swan Private ETF, чьи слова приводит CNBC. По данным портала CoinMarketCap, Ethereum дешевеет на 0,09%, при этом днем ранее Ethereum вырос на 2,7%. Уровень капитализации Ethereum составляет 441 миллиард долларов, тогда как у биткоина она составляет 1,32 триллиона долларов. В январе 2024 года SEC одобрила первые в США биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.
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сша
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum
Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск фондов для криптовалюты Ethereum
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) одобрила заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на вторую по объему торгов после биткоина криптовалюту Ethereum, сообщается в документе SEC.
SEC одобрила заявки Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также бирж NASDAQ и BZX на включение в листинг восьми различных Ethereum-фондов. По данным телеканала CNBC, технически данное решение не утверждает сами фонды и не устанавливает дату начала торгов ETF.
Как отмечает телеканал, эксперты считают, что ETF на Ethereum могут пользоваться меньшим спросом, чем на биткоин. "Цифры не сравнятся с притоком в биткоин-ETF, и есть некоторые структурные различия в продукте, которые просто делают его менее привлекательным в целом", - полагает Стивен Любка (Steven Lubka), управляющий директор Swan Bitcoin и глава Swan Private ETF, чьи слова приводит CNBC.
По данным портала CoinMarketCap, Ethereum дешевеет на 0,09%, при этом днем ранее Ethereum вырос на 2,7%. Уровень капитализации Ethereum составляет 441 миллиард долларов, тогда как у биткоина она составляет 1,32 триллиона долларов.
В январе 2024 года SEC одобрила первые в США биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.