Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240524/kriptovalyuta-848478274.html
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum - 24.05.2024, ПРАЙМ
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) одобрила заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на вторую по объему торгов после биткоина криптовалюту... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:05+0300
2024-05-24T13:05+0300
криптовалюта
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/75/841387506_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b2a05a5b80a7c416341e9f1fa432c830.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) одобрила заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на вторую по объему торгов после биткоина криптовалюту Ethereum, сообщается в документе SEC. SEC одобрила заявки Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также бирж NASDAQ и BZX на включение в листинг восьми различных Ethereum-фондов. По данным телеканала CNBC, технически данное решение не утверждает сами фонды и не устанавливает дату начала торгов ETF. Как отмечает телеканал, эксперты считают, что ETF на Ethereum могут пользоваться меньшим спросом, чем на биткоин. "Цифры не сравнятся с притоком в биткоин-ETF, и есть некоторые структурные различия в продукте, которые просто делают его менее привлекательным в целом", - полагает Стивен Любка (Steven Lubka), управляющий директор Swan Bitcoin и глава Swan Private ETF, чьи слова приводит CNBC. По данным портала CoinMarketCap, Ethereum дешевеет на 0,09%, при этом днем ранее Ethereum вырос на 2,7%. Уровень капитализации Ethereum составляет 441 миллиард долларов, тогда как у биткоина она составляет 1,32 триллиона долларов. В январе 2024 года SEC одобрила первые в США биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/75/841387506_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_bdbe7666e9af9a362a3086d37d2a95e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша
Криптовалюта, США
13:05 24.05.2024
 
В США одобрили запуск фондов для криптовалюты Ethereum

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск фондов для криптовалюты Ethereum

© Unsplash/Dash CryptocurrencyДеньги
Деньги
© Unsplash/Dash Cryptocurrency
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) одобрила заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на вторую по объему торгов после биткоина криптовалюту Ethereum, сообщается в документе SEC.
SEC одобрила заявки Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также бирж NASDAQ и BZX на включение в листинг восьми различных Ethereum-фондов. По данным телеканала CNBC, технически данное решение не утверждает сами фонды и не устанавливает дату начала торгов ETF.
Как отмечает телеканал, эксперты считают, что ETF на Ethereum могут пользоваться меньшим спросом, чем на биткоин. "Цифры не сравнятся с притоком в биткоин-ETF, и есть некоторые структурные различия в продукте, которые просто делают его менее привлекательным в целом", - полагает Стивен Любка (Steven Lubka), управляющий директор Swan Bitcoin и глава Swan Private ETF, чьи слова приводит CNBC.
По данным портала CoinMarketCap, Ethereum дешевеет на 0,09%, при этом днем ранее Ethereum вырос на 2,7%. Уровень капитализации Ethereum составляет 441 миллиард долларов, тогда как у биткоина она составляет 1,32 триллиона долларов.
В январе 2024 года SEC одобрила первые в США биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.
 
КриптовалютаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала