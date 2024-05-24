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Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме

Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме - 24.05.2024, ПРАЙМ

Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме

Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:46+0300

2024-05-24T11:46+0300

2024-05-24T12:01+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", — заметил собеседник агентства.Парламентарий подчеркнул, что украинские силы теряют свои позиции на фронте, так как никто не хочет воевать за Зеленского, поэтому режим пытается "залатать дыры терактами".22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых.

https://1prime.ru/20240524/ukraina-848463910.html

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россия, крокус сити холл, теракт, новости, госдума