Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240524/krokus-848474071.html
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме - 24.05.2024, ПРАЙМ
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме
Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:46+0300
2024-05-24T12:01+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
новости
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2480dafb6ab50a18bae4c36f7d8112d2.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", — заметил собеседник агентства.Парламентарий подчеркнул, что украинские силы теряют свои позиции на фронте, так как никто не хочет воевать за Зеленского, поэтому режим пытается "залатать дыры терактами".22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых.
https://1prime.ru/20240524/ukraina-848463910.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35f3e524d6500fdcca696941ebcc24e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крокус сити холл, теракт, новости, госдума
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Новости, Госдума
11:46 24.05.2024 (обновлено: 12:01 24.05.2024)
 
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Белик: Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщины у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Женщины у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", — заметил собеседник агентства.
Парламентарий подчеркнул, что украинские силы теряют свои позиции на фронте, так как никто не хочет воевать за Зеленского, поэтому режим пытается "залатать дыры терактами".
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников
08:46
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлтерактНовостиГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала