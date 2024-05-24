https://1prime.ru/20240524/krokus-848474071.html
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме - 24.05.2024, ПРАЙМ
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме
Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:46+0300
2024-05-24T11:46+0300
2024-05-24T12:01+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
новости
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2480dafb6ab50a18bae4c36f7d8112d2.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", — заметил собеседник агентства.Парламентарий подчеркнул, что украинские силы теряют свои позиции на фронте, так как никто не хочет воевать за Зеленского, поэтому режим пытается "залатать дыры терактами".22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых.
https://1prime.ru/20240524/ukraina-848463910.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35f3e524d6500fdcca696941ebcc24e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крокус сити холл, теракт, новости, госдума
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Новости, Госдума
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Белик: Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе"
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Киевские власти не смогут отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", — заметил собеседник агентства.
Парламентарий подчеркнул, что украинские силы теряют свои позиции на фронте, так как никто не хочет воевать за Зеленского, поэтому режим пытается "залатать дыры терактами".
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых.
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников