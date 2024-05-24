https://1prime.ru/20240524/krokus-848478388.html

Организаторы теракта в "Крокусе" не намерены останавливаться, заявили в СВР

Организаторы теракта в "Крокусе" не намерены останавливаться, заявили в СВР - 24.05.2024, ПРАЙМ

Организаторы теракта в "Крокусе" не намерены останавливаться, заявили в СВР

Теракт в "Крокус Сити Холле" является одним из звеньев в цепи планов противников России. Таким мнением поделился директор Службы внешней разведки России Сергей... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:06+0300

2024-05-24T13:06+0300

2024-05-24T13:16+0300

происшествия

россия

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новости

сергей нарышкин

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Теракт в "Крокус Сити Холле" является одним из звеньев в цепи планов противников России. Таким мнением поделился директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Устремление этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в "Крокусе" - одно из звеньев в цепи устремлений противников России", — заметил он.Нарышкин также подчеркнул, что эти силы стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и разрушить межнациональное согласие в СНГ. Однако, по его мнению, у них не получится осуществить свои планы.Он также заметил, что география деятельности тех, кто стоит за терактом в "Крокус Сити Холле", простирается далеко за пределы СНГ.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых.

https://1prime.ru/20240524/ukraina-848463910.html

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россия, крокус сити холл, новости, сергей нарышкин