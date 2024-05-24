https://1prime.ru/20240524/krym-848464046.html

Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым

Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым - 24.05.2024, ПРАЙМ

Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым

Погибшие в результате удара со стороны ВСУ на Крым были строителями. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил очевидец трагедии. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:02+0300

2024-05-24T09:02+0300

2024-05-24T09:24+0300

происшествия

россия

украина

крым

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Погибшие в результате удара со стороны ВСУ на Крым были строителями. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил очевидец трагедии."Они (погибшие при украинском ударе. — Прим. ред.) неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был", — сказал собеседник издания.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил об ударе со стороны Украины на Симферопольский район. В ходе удара два человека погибли, а также были зафиксированы попадания по пустому объекту в районе Алушты.Аксенов передал искренние соболезнования родным и близким погибших. Крымские власти осудили произошедшее и призвали международное сообщество обратить внимание на подобные инциденты.

https://1prime.ru/20240504/krym-847915832.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, крым, новости