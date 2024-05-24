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Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым
Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым - 24.05.2024, ПРАЙМ
Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым
Погибшие в результате удара со стороны ВСУ на Крым были строителями. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил очевидец трагедии. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:02+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Погибшие в результате удара со стороны ВСУ на Крым были строителями. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил очевидец трагедии."Они (погибшие при украинском ударе. — Прим. ред.) неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был", — сказал собеседник издания.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил об ударе со стороны Украины на Симферопольский район. В ходе удара два человека погибли, а также были зафиксированы попадания по пустому объекту в районе Алушты.Аксенов передал искренние соболезнования родным и близким погибших. Крымские власти осудили произошедшее и призвали международное сообщество обратить внимание на подобные инциденты.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, Новости
Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым
"Известия": погибшие при атаке ВСУ на Крым шли домой со стройки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ.
Погибшие в результате удара со стороны ВСУ на Крым были строителями. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил
очевидец трагедии.
"Они (погибшие при украинском ударе. — Прим. ред.) неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был", — сказал собеседник издания.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил об ударе со стороны Украины на Симферопольский район. В ходе удара два человека погибли, а также были зафиксированы попадания по пустому объекту в районе Алушты.
Аксенов передал искренние соболезнования родным и близким погибших. Крымские власти осудили произошедшее и призвали международное сообщество обратить внимание на подобные инциденты.
Атаки ВСУ на Крым продиктованы бессильной злобой, считают в Госдуме