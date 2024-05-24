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Лавров: американское оружие уже бьет по объектам на территории России

Лавров: американское оружие уже бьет по объектам на территории России - 24.05.2024, ПРАЙМ

Лавров: американское оружие уже бьет по объектам на территории России

Оружие Соединенных Штатов уже прмиеняется для ударов по различным объектам на территории России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:30+0300

2024-05-24T13:30+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Оружие Соединенных Штатов уже прмиеняется для ударов по различным объектам на территории России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров."Американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта", — заметил глава МИД России.По словам дипломата, заявления американцев о сохранении мирных намерений являются уловкой для успокоения общественного мнения и членов НАТО.Лавров подчеркнул, что американским и другим западным оружием ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам на территории России. Подобные провокации останутся на совести Вашингтона, заявил министр.

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россия, сша, сергей лавров, новости