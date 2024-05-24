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Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков
Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков - 24.05.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков
Россия и Белоруссия должны защищать свои рынки не от друг друга, а от тех, кто вводит против них санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T16:54+0300
2024-05-24T16:54+0300
2024-05-24T16:54+0300
экономика
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия должны защищать свои рынки не от друг друга, а от тех, кто вводит против них санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Президент России Владимир путин 23 мая прибыл в белоруссию с рабочим визитом. В пятницу, 24 мая, путин и лукашенко проводят переговоры в узком и расширенном форматах.Новость дополняется
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александр лукашенко, россия, белоруссия
Экономика, Александр Лукашенко, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков
Лукашенко: Минск и Москва должны защищать рынки от тех, кто ввел против них санкции
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия должны защищать свои рынки не от друг друга, а от тех, кто вводит против них санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Президент России Владимир путин 23 мая прибыл в белоруссию с рабочим визитом. В пятницу, 24 мая, путин и лукашенко проводят переговоры в узком и расширенном форматах.