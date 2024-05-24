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Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков

Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков - 24.05.2024, ПРАЙМ

Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков

Россия и Белоруссия должны защищать свои рынки не от друг друга, а от тех, кто вводит против них санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:54+0300

2024-05-24T16:54+0300

2024-05-24T16:54+0300

экономика

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия должны защищать свои рынки не от друг друга, а от тех, кто вводит против них санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Президент России Владимир путин 23 мая прибыл в белоруссию с рабочим визитом. В пятницу, 24 мая, путин и лукашенко проводят переговоры в узком и расширенном форматах.Новость дополняется

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александр лукашенко, россия, белоруссия