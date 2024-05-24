https://1prime.ru/20240524/lukashenko-848492738.html
Москва и Минск сохранят курс на интеграцию, заявил Лукашенко
Москва и Минск сохранят курс на интеграцию, заявил Лукашенко - 24.05.2024, ПРАЙМ
Москва и Минск сохранят курс на интеграцию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с Владимиром Путиным обсудились важные вопросы, от которых зависит экономика. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T16:55+0300
2024-05-24T16:55+0300
2024-05-24T16:57+0300
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с Владимиром Путиным обсудились важные вопросы, от которых зависит экономика.Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва продолжают укреплять интеграцию и поддерживать друг друга во всех направлениях. Он также призвал Россию быстрее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства.Лукашенко выразил желание Минска более тесно сотрудничать с российскими госкорпорациями и участвовать в российских инвестиционных проектах.Ранее сообщалось, что 24 мая в Дворце Независимости пройдут официальные переговоры между президентами Белоруссии и России. На совещании в первоначально узком, а затем расширенном составе стороны обсудят состояние и перспективы развития белорусско-российских отношений, включая интеграционную повестку и реализацию решений Высшего Государственного Совета Союзного государства, политический диалог, сотрудничество в сфере торговли, экономики, безопасности и гуманитарного сотрудничества.
https://1prime.ru/20240507/lukashenko-847985067.html
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Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Новости
Москва и Минск сохранят курс на интеграцию, заявил Лукашенко
Лукашенко: Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с Владимиром Путиным обсудились важные вопросы, от которых зависит экономика.
Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва продолжают укреплять интеграцию и поддерживать друг друга во всех направлениях. Он также призвал Россию быстрее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства.
Лукашенко выразил желание Минска более тесно сотрудничать с российскими госкорпорациями и участвовать в российских инвестиционных проектах.
Ранее сообщалось, что 24 мая в Дворце Независимости пройдут официальные переговоры между президентами Белоруссии и России. На совещании в первоначально узком, а затем расширенном составе стороны обсудят состояние и перспективы развития белорусско-российских отношений, включая интеграционную повестку и реализацию решений Высшего Государственного Совета Союзного государства, политический диалог, сотрудничество в сфере торговли, экономики, безопасности и гуманитарного сотрудничества.
Лукашенко рассказал о мире на пороге ядерной войны