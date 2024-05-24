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Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями
Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями - 24.05.2024, ПРАЙМ
Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями
Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:22+0300
2024-05-24T17:22+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко."Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями", — отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что ситуация показала, что в мире можно рассчитывать только на себя в плане долгосрочного сотрудничества. Он также выразил надежду на активное участие белорусских предприятий и организаций в инвестиционных проектах, которые осуществляются на территории России.Ранее на встрече Евразийского экономического союза Лукашенко уже поднимал вопрос укрпеления партнерства с Москвой в контексте госзакупок.
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россия, белоруссия, новости
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Новости
17:22 24.05.2024
 
Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями

Лукашенко: Минск хочет теснее работать с госкорпорациями России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
© POOL
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко.
"Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями", — отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что ситуация показала, что в мире можно рассчитывать только на себя в плане долгосрочного сотрудничества. Он также выразил надежду на активное участие белорусских предприятий и организаций в инвестиционных проектах, которые осуществляются на территории России.
Ранее на встрече Евразийского экономического союза Лукашенко уже поднимал вопрос укрпеления партнерства с Москвой в контексте госзакупок.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Москва и Минск сохранят курс на интеграцию, заявил Лукашенко
16:55
 
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