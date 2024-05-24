https://1prime.ru/20240524/lukashenko-848496089.html
Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями
Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями - 24.05.2024, ПРАЙМ
Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями
Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:22+0300
2024-05-24T17:22+0300
2024-05-24T17:22+0300
политика
россия
белоруссия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848485497_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f749b70d029feda81b935738343fdd3.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко."Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями", — отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что ситуация показала, что в мире можно рассчитывать только на себя в плане долгосрочного сотрудничества. Он также выразил надежду на активное участие белорусских предприятий и организаций в инвестиционных проектах, которые осуществляются на территории России.Ранее на встрече Евразийского экономического союза Лукашенко уже поднимал вопрос укрпеления партнерства с Москвой в контексте госзакупок.
https://1prime.ru/20240524/lukashenko-848492738.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848485497_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20a5706e16b08ca7f9254b76bc192d76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, новости
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Новости
Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями
Лукашенко: Минск хочет теснее работать с госкорпорациями России
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко.
"Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями", — отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что ситуация показала, что в мире можно рассчитывать только на себя в плане долгосрочного сотрудничества. Он также выразил надежду на активное участие белорусских предприятий и организаций в инвестиционных проектах, которые осуществляются на территории России.
Ранее на встрече Евразийского экономического союза Лукашенко уже поднимал вопрос укрпеления партнерства с Москвой в контексте госзакупок.
Москва и Минск сохранят курс на интеграцию, заявил Лукашенко