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Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями

Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями - 24.05.2024, ПРАЙМ

Лукашенко выразил желание теснее работать с российскими госкорпорациями

Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:22+0300

2024-05-24T17:22+0300

2024-05-24T17:22+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минск рассчитывает на более тесное взаимодействие с российскими госкорпорациями, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко."Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями", — отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что ситуация показала, что в мире можно рассчитывать только на себя в плане долгосрочного сотрудничества. Он также выразил надежду на активное участие белорусских предприятий и организаций в инвестиционных проектах, которые осуществляются на территории России.Ранее на встрече Евразийского экономического союза Лукашенко уже поднимал вопрос укрпеления партнерства с Москвой в контексте госзакупок.

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