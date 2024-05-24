https://1prime.ru/20240524/matvienko-848480640.html

СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко

СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко - 24.05.2024, ПРАЙМ

СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения председателю Совфеда Валентине Матвиенко, следует из сообщения СБУ в официальном Telegram-канале. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:46+0300

2024-05-24T13:46+0300

2024-05-24T14:24+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения председателю Совфеда Валентине Матвиенко, следует из сообщения СБУ в официальном Telegram-канале."Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко – председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ", — говорится в сообщении ведомства.СБУ утверждает, что Матвиенко обвиняется в нарушении территориальной целостности и в оправдании вооруженной агрессии против Украины. Ранее сенатора также обвинили в разжигании агрессивной войны.Ранее СБУ также предъявляла обвинения представителям Российской Федерации, но это не приводило ни к каким последствиям.

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