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СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко - 24.05.2024, ПРАЙМ
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СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко
СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко - 24.05.2024, ПРАЙМ
СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения председателю Совфеда Валентине Матвиенко, следует из сообщения СБУ в официальном Telegram-канале. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:46+0300
2024-05-24T14:24+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения председателю Совфеда Валентине Матвиенко, следует из сообщения СБУ в официальном Telegram-канале."Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко – председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ", — говорится в сообщении ведомства.СБУ утверждает, что Матвиенко обвиняется в нарушении территориальной целостности и в оправдании вооруженной агрессии против Украины. Ранее сенатора также обвинили в разжигании агрессивной войны.Ранее СБУ также предъявляла обвинения представителям Российской Федерации, но это не приводило ни к каким последствиям.
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россия, украина, сбу, новости, валентина матвиенко
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, СБУ, Новости, Валентина Матвиенко
13:46 24.05.2024 (обновлено: 14:24 24.05.2024)
 
СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко

СБУ заочно обвинила Матвиенко в посягательстве на целостность Украины

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения председателю Совфеда Валентине Матвиенко, следует из сообщения СБУ в официальном Telegram-канале.
"Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко – председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ", — говорится в сообщении ведомства.
СБУ утверждает, что Матвиенко обвиняется в нарушении территориальной целостности и в оправдании вооруженной агрессии против Украины. Ранее сенатора также обвинили в разжигании агрессивной войны.
Ранее СБУ также предъявляла обвинения представителям Российской Федерации, но это не приводило ни к каким последствиям.
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