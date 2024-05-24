https://1prime.ru/20240524/maydanskaya-848503499.html

Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства

Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства - 24.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства

На должность директора департамента контроля правительства России вместо Евгения Дербенева назначена Юлия Майданская, такое распоряжение подписал глава... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T23:31+0300

2024-05-24T23:31+0300

2024-05-24T23:31+0300

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. На должность директора департамента контроля правительства России вместо Евгения Дербенева назначена Юлия Майданская, такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин."Назначить Майданскую Юлию Леонидовну директором Департамента контроля правительства Российской Федерации", - отмечается в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Дербенев, который возглавлял департамент контроля с 2020 году, был освобожден от должности распоряжением Мишустина.

https://1prime.ru/20240515/mishustin-848189192.html

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правительство рф, михаил мишустин