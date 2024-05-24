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Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства
Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства
На должность директора департамента контроля правительства России вместо Евгения Дербенева назначена Юлия Майданская, такое распоряжение подписал глава... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T23:31+0300
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правительство рф
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. На должность директора департамента контроля правительства России вместо Евгения Дербенева назначена Юлия Майданская, такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин."Назначить Майданскую Юлию Леонидовну директором Департамента контроля правительства Российской Федерации", - отмечается в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Дербенев, который возглавлял департамент контроля с 2020 году, был освобожден от должности распоряжением Мишустина.
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правительство рф, михаил мишустин
Правительство РФ, Михаил Мишустин
23:31 24.05.2024
 
Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства

Мишустин назначил новым директором департамента контроля правительства Юлию Майданскую

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. На должность директора департамента контроля правительства России вместо Евгения Дербенева назначена Юлия Майданская, такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
"Назначить Майданскую Юлию Леонидовну директором Департамента контроля правительства Российской Федерации", - отмечается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Дербенев, который возглавлял департамент контроля с 2020 году, был освобожден от должности распоряжением Мишустина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Мишустин дал напутствие новому составу правительства
15 мая, 12:12
 
Правительство РФМихаил Мишустин
 
 
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