https://1prime.ru/20240524/mintrans-848479602.html

В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний

В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний

Новый законопроект, который предполагает штрафы и приостановку деятельности авиакомпаний за неразмещение или некорректное размещение информации о перевозке в... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:37+0300

2024-05-24T13:37+0300

2024-05-24T13:37+0300

россия

авиакомпании

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Новый законопроект, который предполагает штрафы и приостановку деятельности авиакомпаний за неразмещение или некорректное размещение информации о перевозке в информационных системах, направлен на защиту прав пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса России. Ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован соответствующий документ. Согласно ему, в зависимости от характера нарушения, связанного с некорректным размещением данных в информационных системах, штрафы могут варьироваться от 20 тысяч до 400 тысяч рублей, предполагаются и санкции за повторные нарушения - приостановка деятельности компании на срок до 90 суток. "Установление необходимости проверки соблюдения требований к размещению информации в системах оформления перевозок, а также ответственности за нарушение этих требований направлены прежде всего на защиту прав пассажиров", - рассказали в ведомстве. Разработка законопроектов, продолжили в министерстве, связана в том числе с участившимися жалобами, связанными с предоставлением неверной информации о вылете воздушного судна или некорректным оформлением авиабилетов, что в последующем приводило к финансовым потерям пассажиров. "Принятие документов поможет снизить количество случаев нарушения требований о внесении данных в системы оформления перевозок. Проверка соблюдения требований будет осуществляться в рамках федерального государственного контроля (надзора)", - добавили в министерстве.

https://1prime.ru/20240523/fas-848445276.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиакомпании