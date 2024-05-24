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В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний
В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний
Новый законопроект, который предполагает штрафы и приостановку деятельности авиакомпаний за неразмещение или некорректное размещение информации о перевозке в... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:37+0300
2024-05-24T13:37+0300
2024-05-24T13:37+0300
россия
авиакомпании
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Новый законопроект, который предполагает штрафы и приостановку деятельности авиакомпаний за неразмещение или некорректное размещение информации о перевозке в информационных системах, направлен на защиту прав пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса России. Ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован соответствующий документ. Согласно ему, в зависимости от характера нарушения, связанного с некорректным размещением данных в информационных системах, штрафы могут варьироваться от 20 тысяч до 400 тысяч рублей, предполагаются и санкции за повторные нарушения - приостановка деятельности компании на срок до 90 суток. "Установление необходимости проверки соблюдения требований к размещению информации в системах оформления перевозок, а также ответственности за нарушение этих требований направлены прежде всего на защиту прав пассажиров", - рассказали в ведомстве. Разработка законопроектов, продолжили в министерстве, связана в том числе с участившимися жалобами, связанными с предоставлением неверной информации о вылете воздушного судна или некорректным оформлением авиабилетов, что в последующем приводило к финансовым потерям пассажиров. "Принятие документов поможет снизить количество случаев нарушения требований о внесении данных в системы оформления перевозок. Проверка соблюдения требований будет осуществляться в рамках федерального государственного контроля (надзора)", - добавили в министерстве.
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россия, авиакомпании
В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний
Минтранс: законопроект о штрафах для авиакомпаний России защитит пассажиров
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Новый законопроект, который предполагает штрафы и приостановку деятельности авиакомпаний за неразмещение или некорректное размещение информации о перевозке в информационных системах, направлен на защиту прав пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса России.
Ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован соответствующий документ. Согласно ему, в зависимости от характера нарушения, связанного с некорректным размещением данных в информационных системах, штрафы могут варьироваться от 20 тысяч до 400 тысяч рублей, предполагаются и санкции за повторные нарушения - приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.
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"Установление необходимости проверки соблюдения требований к размещению информации в системах оформления перевозок, а также ответственности за нарушение этих требований направлены прежде всего на защиту прав пассажиров", - рассказали в ведомстве.
Разработка законопроектов, продолжили в министерстве, связана в том числе с участившимися жалобами, связанными с предоставлением неверной информации о вылете воздушного судна или некорректным оформлением авиабилетов, что в последующем приводило к финансовым потерям пассажиров.
"Принятие документов поможет снизить количество случаев нарушения требований о внесении данных в системы оформления перевозок. Проверка соблюдения требований будет осуществляться в рамках федерального государственного контроля (надзора)", - добавили в министерстве.