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В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на два часа для женщин

В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на два часа для женщин - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на два часа для женщин

Рабочую пятницу для женщин следует сократить на два часа с сохранением средней зарплаты, следует из обращения Государственной Думы на имя главы Минтруда Антона... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:24+0300

2024-05-24T09:24+0300

2024-05-24T10:03+0300

россия

госдума

работа

женщины

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Рабочую пятницу для женщин следует сократить на два часа с сохранением средней зарплаты, следует из обращения Государственной Думы на имя главы Минтруда Антона Котякова.Автором инициативы выступил вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов. Он пояснил, что женщины, помимо работы, продолжают выполнять множество домашних обязанностей. По его словам, женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений.При этом, согласно подсчетам портала "Если быть точным" за март 2023 года, медианная зарплата за работу по дому составила бы 22,3 триллиона рублей.Вице-спикер добавил, что это предложение даст женщинам больше возможностей для отдыха и времяпрепровождения с семьей."В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты", - сообщаетсяв материале письма.Отмечается, что в случае одобрения эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Что же касается частных компаний, то сокращение рабочей пятницы будет лишь рекомендацией.

https://1prime.ru/20240523/gosduma-848460011.html

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россия, госдума, работа, женщины