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IVA Technologies выйдет на Мосбиржу в первой половине июня

IVA Technologies выйдет на Мосбиржу в первой половине июня - 24.05.2024, ПРАЙМ

IVA Technologies выйдет на Мосбиржу в первой половине июня

Российский разработчик сервисов для корпоративных коммуникаций IVA Technologies планирует выйти на Московскую биржу в первой половине июня, доля акций группы в... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T10:06+0300

2024-05-24T10:06+0300

2024-05-24T10:06+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российский разработчик сервисов для корпоративных коммуникаций IVA Technologies планирует выйти на Московскую биржу в первой половине июня, доля акций группы в свободном обращении может составить около 10%, говорится в сообщении компании."Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в первой половине июня 2024 года. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 10%. Акции предложат действующие акционеры компании", - говорится в сообщении.Уточняется, что после первичного публичного размещения акций (IPO) акционеры, основавшие и развивающие бизнес, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале - сейчас они владеют 99,1% акций.Перед выходом на Мосбиржу компания запустила программу мотивации ведущих сотрудников, передав им 850 тысяч акций - это соответствует 0,9% от акционерного капитала. Эти сотрудники не будут передавать акции в рамках IPO. В настоящее время компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации."У нас понятные перспективы для развития. В течение следующих пяти лет рынок российских разработчиков корпоративных коммуникаций, согласно прогнозам независимых консультантов, может вырасти в 4 раза. Основные драйверы роста – продолжающийся тренд на импортозамещение и цифровизацию экономики, активная государственная поддержка IT-рынка и повышенный запрос российского бизнеса на безопасные IT-решения", - приводится в сообщении комментарий генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского.

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мосбиржа, акции