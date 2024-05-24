https://1prime.ru/20240524/moshenniki-848451698.html

Бери выше: мошенники воруют чужие данные прямо в салонах связи

Бери выше: мошенники воруют чужие данные прямо в салонах связи - 24.05.2024, ПРАЙМ

Бери выше: мошенники воруют чужие данные прямо в салонах связи

О мошенниках, обещающих под видом сотрудника оператора сотовой связи дистанционно продлить сим-карту, слышали все. Но есть схема, направленная на реальных... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T03:03+0300

2024-05-24T03:03+0300

2024-05-24T03:03+0300

эксклюзив

мошеннические схемы

салон сотовой связи

сотовая связь

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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. О мошенниках, обещающих под видом сотрудника оператора сотовой связи дистанционно продлить сим-карту, слышали все. Но есть схема, направленная на реальных работников связи. Аферисты с фейковыми доверенностями крадут у них чужие сим-карты, чтобы проворачивать преступные схемы, рассказал агентству "Прайм" нотариус Иван Рыков.Недавно сообщалось о громком случае — мошенники украли корпоративную сим-карту у топ-менеджера банка и получили доступ к контактам руководителей крупнейших кредитных организаций России.Как устроена схема? Злоумышленники подделывают нотариальные доверенности на перевыпуск сим-карты и незаконно получают доступ к чужим номерам. А значит — и к чужим телефонным книжкам, мобильным приложениям и мессенджерам. У реальных владельцев при этом симка блокируется, а мошенники могут писать людям от их имени, просить у контактов деньги и так далее.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВажно помнить: любой человек, в том числе сотрудник салона связи, банка или ведомства может легко проверить доверенность с печатью нотариуса и выявить фальшивку. Для этого есть два бесплатных сервиса, доступных как на портале Федеральной нотариальной палаты, так и в мобильном приложении Нотариат.рф. Рассказываем по порядку. На сегодняшний день каждая удостоверенная нотариусом доверенность вносится в специальный электронный реестр Единой информационной системы нотариата. На базе этого реестра функционирует общедоступный онлайн-сервис проверки доверенностей. С его помощью по реквизитам документа можно за пару секунд узнать, существует ли в принципе указанная доверенность, какой нотариус ее удостоверял и продолжает ли она действовать.Второй способ проверки подходит для нотариальных доверенностей, выданных после 29 декабря 2020 года. На этих документах есть QR-код, который можно прогнать через соответствующий сервис. Главное, сделать это правильно. Не использовать сразу приложение камеры смартфона, а вначале зайти на официальную страницу сервиса на портале ФНП.Далее нажать кнопку "Проверить", разрешить доступ к камере своего смартфона или компьютера и отсканировать идентификатор на документе. Только так можно гарантированно получить достоверные сведения и избежать сайтов-двойников с подложными данными.Учитывая распространение различных мошеннических схем с сим-картами, операторам сотовой связи не стоит пренебрегать возможностями проверить нотариальную доверенность, которую им в тех или иных случаях предоставляет клиент, советует Рыков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, мошеннические схемы, салон сотовой связи, сотовая связь